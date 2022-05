Les importations américaines de pétrole latamien explosent alors que les raffineurs remplacent les barils russes.

En mars, les États-Unis ont interdit les importations de brut et de produits raffinés russes en raison de son invasion de l'Ukraine, fixant le 22 avril comme date limite pour les achats. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a exhorté les entreprises à adopter des réseaux d'approvisionnement "friend-shoring", ou à acheter auprès de pays de confiance.

La Russie a fourni environ 135 000 bpj, soit 5,5 % du total des importations américaines de brut l'année dernière, et 155 350 bpj, soit 29 %, des importations de fioul, selon les données des douanes sur Refinitiv Eikon. Les importations de brut russe ont atteint un niveau record en 2021 après que des ouragans aient perturbé la production, selon les données de l'Energy Information Administration.

Les importations de fioul en provenance d'Amérique latine ont atteint en moyenne quelque 200 000 bpj en mars et avril, soit 49 % de plus qu'au cours des 12 mois précédents. La part du Mexique dans les importations américaines de fioul a grimpé à environ 27 % en mars et avril, contre 19 % un an plus tôt, selon les données.

Environ 15 navires ont déchargé 159 000 bpj de fioul mexicain en Louisiane, en Californie, au Texas et en Floride, approvisionnant notamment Exxon Mobil Corp , Chevron Corp et Marathon Petroleum Corp.

"L'intrigue vraiment intéressante a été la capacité du Mexique à capturer des parts de marché de la Russie", a déclaré Clay Seigle, stratège en énergie. "Le marché américain du fioul russe a été définitivement détruit".

< < Pour un graphique interactif

sur les importations américaines de brut et de fioul en provenance d'Amérique latine, cliquez ici https://tmsnrt.rs/3yG3gIX>>.

CÔTÉ CRUDE

Les importations américaines de brut d'Amérique latine ont également grimpé en avril, pour atteindre 1,34 million de bpj, leur plus haut niveau en six mois. Les achats en provenance d'Argentine ont atteint leur plus haut niveau en quatre ans, tandis que les importations en provenance de Colombie ont atteint leur plus haut niveau depuis septembre 2020.

Des cargaisons de Medanito, le pétrole doux léger d'Argentine, sont arrivées à la raffinerie de Benicia de Valero Energy Corp en Californie et à la raffinerie de Ferndale de Phillips 66 dans l'État de Washington. Environ 1 million de barils de brut moyen Escalante d'Argentine ont également été déchargés à l'usine Par Hawaii Refining d'Honolulu.

Le président de Par Hawaii, Eric Wright, a déclaré que le pétrole d'Amérique du Nord et du Sud répondait aux besoins de traitement du brut d'Hawaii. Historiquement, la société s'était approvisionnée en Russie pour 20 à 25 % de son pétrole.

Environ 1,8 million de barils de pétrole colombien ont été fournis aux transformateurs, dont les raffineries de PBF Energy Inc. à Delaware City et de Valero à St Charles.

La semaine dernière, la Colombie a déclaré qu'elle pourrait augmenter ses exportations de pétrole vers les États-Unis d'environ 40 000 bpj d'ici la fin de l'année.

Marathon, Exxon et Phillips 66 ont refusé de commenter. Chevron, Valero et PBF n'ont pas répondu à une demande de commentaire.

Le mois dernier, Valero et PBF ont déclaré qu'ils augmenteraient leurs importations en provenance d'Amérique latine, car ils ont mis en garde contre une pénurie de matières premières.