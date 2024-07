Les importations de charbon de la Chine en juin ont augmenté de 12 % en glissement annuel, selon les données des douanes vendredi, alors que les vagues de chaleur dans le premier consommateur mondial de ce combustible ont soutenu la demande.

Les expéditions vers la Chine se sont élevées à 44,6 millions de tonnes métriques en juin, selon l'Administration générale des douanes. Ce chiffre est en hausse par rapport aux 43,82 millions de tonnes du mois de mai.

Des températures record ont été enregistrées dans le nord-ouest et l'est de la Chine en juin, ce qui a stimulé la demande d'électricité, les gens allumant leurs climatiseurs pour rester au frais.

La Chine a prévenu qu'elle était confrontée à des vagues de chaleur plus longues et plus chaudes en raison du changement climatique.

En ce qui concerne l'offre, la baisse de la production de charbon au cours de la première partie de l'année a entraîné une augmentation des importations. De janvier à mai, la production chinoise de charbon a baissé de 3 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,86 milliard de tonnes.

Au cours du premier semestre 2024, les importations globales de charbon de la Chine ont augmenté de 12,5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 250 millions de tonnes, selon les données. (Reportage de Colleen Howe ; Rédaction de Kim Coghill et Christian Schmollinger)