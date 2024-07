Les importations chinoises de cuivre brut ont diminué en juin pour atteindre leur plus bas niveau en 14 mois, selon les données des douanes vendredi, alors que les prix mondiaux élevés et la faible demande intérieure ont supprimé l'appétit d'achat.

Les importations de cuivre brut et de produits ont été de 436.000 tonnes métriques le mois dernier, en baisse de 3% par rapport aux 449.649 tonnes de l'année précédente et au plus bas depuis avril 2023, ont montré les données de l'Administration générale des douanes.

Les données comprennent les anodes, les produits raffinés, les alliages et les produits semi-finis en cuivre.

La demande pour le métal utilisé dans les secteurs de l'énergie, de la construction et du transport a été faible car le secteur manufacturier chinois s'est contracté pour le deuxième mois consécutif

en juin

.

Le ralentissement de la consommation a poussé les stocks sur le Shanghai Futures Exchange (SHFE) à un pic de quatre ans. < CU-STX-SGH>

La prime de cuivre de Yangshan < SMM-CUYP-CN>, un indicateur étroitement surveillé de l'appétit de la Chine pour les importations au comptant, est restée négative en juin, selon le fournisseur de données locales Shanghai Metal Market.

Les importations de juin représentent une baisse de 15 % par rapport au mois précédent, où les importations avaient atteint 514 000 tonnes, un chiffre plus élevé que prévu.

Pour la première moitié de l'année, les importations de cuivre ont augmenté de 6,8 % pour atteindre 2,76 millions de tonnes, selon les données. (Reportage de Siyi Liu et Colleen Howe ; Rédaction de Himani Sarkar et Kim Coghill)