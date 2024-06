Les importations de pétrole brut de la Chine ont chuté de 8,7 % par rapport à l'année précédente, selon les données officielles publiées vendredi, les raffineurs ayant réduit leurs achats en raison de la révision de leurs installations et de la faiblesse de leurs marges bénéficiaires.

Les importations de mai du plus grand acheteur de pétrole brut au monde se sont élevées à 46,97 millions de tonnes métriques, soit environ 11,06 millions de barils par jour (bpj), selon les données de l'Administration générale des douanes.

Ce chiffre est en hausse par rapport à celui d'avril (10,88 millions de bpj) et en retrait par rapport à la base solide de l'année précédente (12,11 millions de bpj).

La baisse des importations s'explique par le fait que les grandes raffineries d'État, telles que les usines de Sinopec à Zhenhai et Zhanjiang, et de PetroChina à Dushanzi et Dalian, font l'objet d'une maintenance régulière, selon la société chinoise de conseil en matières premières Oilchem.

Les petites usines indépendantes du centre de raffinage de Shandong, dans l'est du pays, ont également réduit leur production, car les coûts élevés du brut ont réduit les marges de raffinage, certaines d'entre elles ayant été poussées à traiter davantage de fioul à bas prix.

Les raffineries indépendantes basées à Shandong ont traité en moyenne 55,5 % de leur capacité en mai, en baisse par rapport à 62,2 % en mai 2023, selon Oilchem.

Selon Vortexa Analytics, les stocks terrestres de pétrole brut en surface ont atteint leur niveau le plus élevé depuis la fin de l'année dernière, soit 946 millions de barils, reflétant une demande plus faible de la part des raffineries.

Les importations pour la période janvier-mai ont totalisé 229,03 millions de tonnes métriques, soit environ 11 millions de bpj, en baisse de 1,2 % par rapport à la période correspondante de 2023.

Les données douanières ont également montré que les importations de gaz naturel de la Chine en mai ont augmenté de 6,5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 11,33 millions de tonnes, ce qui porte les volumes depuis le début de l'année à 54,28 millions de tonnes, soit 17,4 % de plus que les niveaux de l'année précédente.

Les exportations de produits pétroliers raffinés, qui comprennent le diesel, l'essence, le carburant d'aviation et le carburant marin, ont augmenté de 9,49 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 5,35 millions de tonnes, contre 4,55 millions de tonnes en avril.

La hausse des exportations a été favorisée par les nouveaux quotas d'exportation du gouvernement libérés au début du mois de mai, les raffineurs ayant profité de l'augmentation de la demande de carburant pour l'aviation, bien que les marges pour les exportations de diesel se soient effondrées en raison de l'excès d'approvisionnement régional. (1 tonne = 7,3 barils de pétrole brut) (Reportage de Colleen Howe à Pékin ; Reportage complémentaire d'Emily Chow à Singapour ; Rédaction de Clarence Fernandez)