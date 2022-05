Les importations chinoises de pétrole iranien diminuent en raison des faibles marges et de l'attrait du pétrole russe.

L'assouplissement des achats de pétrole iranien, qui représentent encore quelque 7 % des importations du premier importateur mondial de brut, est intervenu alors que les diplomates occidentaux ont largement perdu l'espoir de relancer un pacte nucléaire de 2015, tandis que les prix élevés du pétrole ont enhardi l'Iran à prendre son temps pour revenir à un accord.

Un accord nucléaire relancé permettrait à l'Iran d'augmenter ses ventes de pétrole au-delà de la Chine - le client numéro un de l'Iran au cours des deux dernières années - pour atteindre ses clients précédents en Corée du Sud et en Europe.

Pendant ce temps, le brut russe, déplacé par la baisse de la demande en Europe en raison des inquiétudes croissantes concernant les sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, se dirige vers la Chine. La Russie a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février dans ce qu'elle a appelé une "opération spéciale".

Les premières évaluations de Vortexa Analytics montrent que la Chine a importé près de 650 000 barils par jour de brut iranien en avril, soit un peu moins que les près de 700 000 bpj déversés en mars.

Kpler, une autre société d'analyse de données, a provisoirement évalué les exportations iraniennes d'avril à 575 000 bpj, en baisse par rapport à une moyenne de 840 000 bpj au premier trimestre 2022, bien que l'agence s'attende à réviser à la hausse les volumes d'avril dans les semaines à venir.

Les raffineurs indépendants de Chine, également connus sous le nom de théières et situés pour la plupart dans la province orientale de Shandong, sont des acheteurs clés de pétrole iranien. Depuis février, les raffineurs ont réduit leurs importations de brut, fonctionnant à moins de la moitié de leur capacité en avril, car la flambée des prix, le resserrement des quotas d'importation et les blocages du COVID ont écrasé les marges, selon les traders.

"Les barils iraniens ont commencé à avoir des difficultés à trouver des acheteurs depuis février, après que les usines indépendantes ont réduit leur débit", a déclaré Emma Li, analyste Chine chez Vortexa.

Au moins six cargaisons de pétrole iranien totalisant huit millions de barils n'ont pas pu être déchargées dans les ports chinois, flottant au large des ports de Shandong et de Zhejiang depuis plus de trois mois, a ajouté Mme Li.

En revanche, les importations chinoises de brut par voie maritime en provenance de Russie ont bondi de 16 % en avril par rapport à mars pour atteindre environ 860 000 bpj, soit le niveau le plus élevé depuis décembre dernier, selon les données de Refinitiv.

Bien que les approvisionnements russes d'avril aient été dominés par son mélange ESPO de qualité exportateur d'Extrême-Orient, la perspective de voir les cargaisons croissantes de l'Oural contraintes de quitter l'Europe constitue un nouvel attrait pour les théières.

Au moins un raffineur a acheté une cargaison d'Oural arrivant en juin avec une remise de 6 à 7 dollars par baril par rapport au Brent sur une base livrée, selon les traders.

Cela se compare au pétrole iranien, négocié à 5 $ le baril sous le Brent.

"Les théières sont confrontées à des marges terribles et à une offre abondante de pétrole. Traiter des barils iraniens et russes comporte des risques, donc les raffineurs devraient être prudents et choisir les fournitures moins chères qui proposent des marges relativement meilleures", a déclaré un cadre commercial d'un raffineur basé à Shandong.

Pour éviter les sanctions américaines, le brut iranien a été exporté vers la Chine en étant marqué comme du pétrole provenant d'Oman, des Émirats arabes unis et de Malaisie, selon des traders.

Consciente des achats chinois, l'administration du président américain Joe Bid en a choisi de ne pas appliquer les sanctions contre les individus et les entreprises chinoises.

Le ministère des affaires étrangères de la Chine n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le ministère iranien du pétrole n'a pas non plus répondu à une demande de commentaire.

Les dernières données des douanes chinoises font état d'importations de 260 000 tonnes (1,9 million de barils) de pétrole iranien pour chacun des mois de décembre et janvier, ce qui constitue son premier record officiel depuis un an.