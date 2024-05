Les importations chinoises de soja en avril ont bondi de 18% par rapport à l'année précédente, selon des données publiées jeudi, les acheteurs s'étant emparés des fèves brésiliennes abondantes et bon marché en provenance du producteur sud-américain alors qu'il terminait sa saison de récolte.

Le total des arrivées pour le mois était de 8,57 millions de tonnes métriques, selon l'Administration générale des douanes, le plus haut niveau jamais enregistré pour le mois d'avril.

Les arrivées de soja dans le premier acheteur mondial au cours de la période janvier-avril se sont élevées à 27,15 millions de tonnes, soit une baisse de 2,9 % par rapport à la même période de l'année dernière, selon les données. < CNC-SOY-IMP>

La hausse est due à une plus forte demande de soja pour l'alimentation animale, les marges bénéficiaires des élevages de porcs s'étant améliorées, a déclaré un analyste d'une société chinoise de négoce agricole basée à Shanghai, qui n'a pas souhaité être identifié.

En mai, les arrivées de soja devraient rester importantes, atteignant 10,98 millions de tonnes, avant de diminuer en juin en raison de la hausse des prix mondiaux du soja et de l'affaiblissement de la demande chinoise d'aliments pour animaux, a déclaré Libin Zhou, analyste chez LSEG, dans une note datée du 7 mai.

Les récentes pluies torrentielles et les fortes inondations dans le Rio Grande do Sul, deuxième État brésilien producteur de soja, perturbent les dernières étapes de la récolte et entravent l'expédition des céréales vers les ports.

Les dommages potentiels causés aux cultures ont assombri les perspectives d'approvisionnement du premier producteur mondial de soja et ont fait grimper les prix à terme du soja à Chicago.

Les exportations américaines de soja vers la Chine, qui diminuent depuis plusieurs années à mesure que le Brésil renforce sa domination sur le plus grand marché mondial des oléagineux, devront faire face à une concurrence accrue en 2024 en raison de l'augmentation de l'offre en Argentine, troisième producteur mondial.

Les importations d'huiles végétales en avril se sont élevées à 494 000 tonnes, soit une baisse de 17,7 % par rapport au mois précédent. (Reportage de Mei Mei Chu ; Rédaction de Christian Schmollinger)