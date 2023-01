Les importations chinoises de soja en décembre font un bond de 19%, les expéditions de charbon diminuent

Les exportations avaient été l'un des rares points positifs de la deuxième économie mondiale pendant la pandémie, mais elles se sont rapidement détériorées depuis la fin de l'année 2022, car les consommateurs à l'étranger ont réduit leurs dépenses en réponse aux hausses de taux agressives des banques centrales pour maîtriser l'inflation.

* Pétrole brut : Importations de déc. à 48,07 millions de tonnes

* Pétrole brut : Les importations annuelles pour 2022 baissent de 0,9 % à 508,28 millions de tonnes.

* Minerai de fer : Importations de déc. en baisse de 8,1 % par rapport au mois précédent, à 90,86 millions de tonnes

* Minerai de fer : Les importations annuelles pour 2022 s'élèvent à 1,11 milliard de tonnes, en baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente.

* Soja : Les importations de décembre s'élèvent à 10,56 millions de tonnes, en hausse de 19,3 % par rapport à l'année précédente.

* Soja : importations de 2022 en baisse de 5,6 % sur un an, à 91,08 millions de tonnes

* Charbon : importations de 30,91 millions de tonnes en décembre.

* Charbon : importations de 2022 à 293,2 millions de tonnes, en baisse de 9,2 % par rapport à l'année précédente

* Concentré de cuivre : Les importations de concentré de cuivre touchent un record en 2022 à 25,27 millions de tonnes.

* Cuivre : Importations de Dec à 514 049 tonnes, en baisse de 12,7 % par rapport à l'année précédente.

Vous trouverez ci-dessous les commentaires des analystes sur les données relatives aux matières premières.

Commentaire sur le soja :

ROSA WANG, ANALYSTE, SHANGHAI JC INTELLIGENCE CO LTD

"C'est un peu plus élevé que notre estimation de 10 millions de tonnes. Le volume était très faible en novembre et le dédouanement s'est accéléré en décembre, donc le volume a été important."

CONTEXTE :

La Chine est le plus grand importateur de pétrole brut au monde et le principal acheteur de charbon, de minerai de fer et de soja.