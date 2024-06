La Chine a importé 10,22 millions de tonnes de soja en mai, selon les données des douanes vendredi, en dessous des niveaux d'il y a un an mais plus que les volumes d'avril, les bonnes marges de trituration ayant soutenu la demande de fèves brésiliennes moins chères.

Les importations de mai du plus grand acheteur mondial d'oléagineux ont baissé de 15 % par rapport au record de 12,02 millions de tonnes en mai 2023, et ont été inférieures aux arrivées attendues de 11 à 12 millions de tonnes.

Les importations au cours des cinq premiers mois de l'année ont totalisé 37,37 millions de tonnes, soit 5,4 % de moins que l'année précédente, selon les données de l'Administration générale des douanes. < CNC-SOY-IMP>

La hausse des prix du porc sur le plus grand marché mondial a soutenu la demande de soja, qui est transformé en farine de soja pour l'alimentation animale.

Les importations proviennent en grande partie du Brésil, premier producteur, qui expédie généralement la majeure partie de sa récolte de soja entre mars et juin.

Mais les inondations ont perturbé la récolte brésilienne cette saison, réduisant les estimations de production de l'État et affectant la livraison des graines de soja fraîchement récoltées aux unités de séchage et de stockage.

"Les données des douanes sur les importations de soja (10,22 millions de tonnes) sont légèrement inférieures à notre estimation de 12 millions de tonnes, car certains navires sont peut-être arrivés, mais n'ont pas encore été dédouanés", a déclaré Rosa Wang, analyste du cabinet de conseil en agroalimentaire JCI, basé à Shanghai.

"Nous pourrions voir des arrivées plus importantes dans les données d'importation de juin, mais compte tenu de l'impact des inondations au Brésil, nous prévoyons un chiffre plus faible d'environ 11 millions de tonnes métriques pour juin.

En Argentine, troisième producteur mondial, les agriculteurs accélèrent les ventes retardées de soja, selon les dernières données du gouvernement, aidés par des prix mondiaux plus élevés et de meilleures conditions météorologiques pour la récolte en cours.

La Chine a pris livraison de 50 000 tonnes de soja brésilien exempt de déforestation et de conversion (DCF) le 31 mai et cherche à s'approvisionner en produits plus durables, ce qui constitue, selon les acteurs du secteur, une étape importante pour un pays qui a donné la priorité au prix plutôt qu'à la durabilité dans ses importations de produits agricoles.

La première loi chinoise sur la sécurité alimentaire visant à atteindre une "autosuffisance absolue" en matière de céréales de base est entrée en vigueur samedi, renforçant ainsi les efforts déployés pour réduire la dépendance du pays à l'égard des achats à l'étranger.