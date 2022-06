Les importations d'huile de palme de l'Inde en mai chutent de 10%, l'Indonésie limitant ses exportations

Le pays d'Asie du Sud est le plus grand importateur mondial d'huiles végétales et la baisse des achats pourrait peser sur les contrats à terme de l'huile de palme malaisienne.

L'Inde a importé 514 022 tonnes d'huile de palme en mai, contre 572 508 tonnes en avril, selon la Solvent Extractors' Association (SEA) of India.

L'Indonésie, le plus grand producteur et exportateur d'huile de palme au monde, a interrompu le 28 avril les exportations du produit pour contrôler la flambée des prix sur son territoire. Jakarta a autorisé la reprise des exportations à partir du 23 mai, mais a mis en place des politiques visant à sauvegarder les approvisionnements nationaux.

En mai, les raffineurs indiens ont acheté davantage d'huile de palme en Malaisie, en Thaïlande et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais les importations globales ont tout de même diminué, selon la SEA.

"En juin, les importations d'huile de palme pourraient dépasser les 600 000 tonnes car l'Indonésie a commencé à accorder des permis d'exportation", a déclaré un négociant basé à Mumbai dans une société de commerce international.

L'allocation d'exportation de l'Indonésie pour les produits à base d'huile de palme a été portée à 2,25 millions de tonnes, a déclaré lundi un haut fonctionnaire du ministère du commerce, contre environ 1 million.

En mai, les importations indiennes d'huile de soja ont bondi de 37 % par rapport au mois précédent pour atteindre 373 043 tonnes, tandis que les importations d'huile de tournesol ont plus que doublé pour atteindre 118 482 tonnes, selon l'organisme commercial.

L'Inde achète de l'huile de soja principalement en Argentine et au Brésil et de l'huile de tournesol en Ukraine et en Russie.

Les importations d'huile de soja du pays pourraient augmenter fortement au cours des prochains mois, car New Delhi a autorisé l'importation en franchise de droits de 2 millions de tonnes de cette matière première, selon les négociants.