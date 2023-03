Zurich (awp) - Les importations suisses en provenance de Russie ont bondi à 1,05 milliard de francs suisses en février, après 319 millions un mois plus tôt, essentiellement en raison des achats d'or, selon les statistiques de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Ce montant provient presque exclusivement - 1047 millions sur un total de 1052 millions - de l'importation de 18,9 tonnes d'or d'origine russe via le Royaume-Uni, a détaillé l'OFDF dans un communiqué. L'administration fédérale a précisé que les achats de ce métal précieux "remplissent les conditions applicables au moment de leur importation".

Quant aux exportations vers la Russie, elles ont atteint 170 millions de francs suisses, dont 124 millions pour la chimie-pharma.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, le Conseil fédéral a pourtant imposé plusieurs restrictions commerciales à Moscou.

Hormis un plafonnement des prix du pétrole brut et des produits pétroliers russes, les sanctions comprennent notamment un embargo sur les importations de produits sidérurgiques et de biens destinés à l'industrie aéronautique et spatiale depuis la Russie. Sont également touchés les biens d'équipement militaires. Cet embargo a été partiellement étendu à l'Ukraine.

Depuis le 3 août 2022, l'importation directe et indirecte d'or en provenance de Russie est interdite, le Conseil fédéral s'étant aligné sur l'embargo concernant les exportations d'or russe approuvé le 21 juillet 2022 par l'Union européenne. Le métal jaune importé dans la Confédération en février échappe aux sanctions, car il a été vraisemblablement exporté de Russie avant l'entrée en vigueur des sanctions.

