Les importations de charbon de décembre en Chine chutent alors que le pic de COVID freine l'activité industrielle

Le premier consommateur mondial de charbon a importé 30,91 millions de tonnes de ce combustible fossile le mois dernier, contre 32,31 millions en novembre, selon les données de l'Administration générale des douanes vendredi. Ce chiffre est largement stable par rapport aux 30,95 millions de tonnes importées en décembre 2021.

L'agence chinoise des douanes a publié les données d'importation sur son site Web peu après 0200 GMT, mais plus tard, l'information n'était plus disponible sur le site.

Des millions de personnes sont tombées malades depuis que la Chine a abandonné sa stratégie zéro COVID début décembre, obligeant les usines à réduire leurs activités en raison de la pénurie de main-d'œuvre et frappant la demande de charbon pour l'utilisation industrielle et la production d'électricité.

Pour 2022, les expéditions de charbon vers la Chine ont atteint 293,2 millions de tonnes, soit une baisse de 9,2 % par rapport à l'année précédente, car le pays a stimulé la production intérieure de charbon et a exhorté les services publics à signer des accords à terme avec les mineurs nationaux pour renforcer sa sécurité énergétique.

La Chine a introduit un plafonnement des prix du charbon thermique national au début de l'année dernière, dans le but de réduire les coûts de production d'électricité des services publics et d'éviter une nouvelle série de pénuries d'électricité à l'échelle nationale, comme cela avait été le cas en 2021.

En raison de cette politique, les prix du charbon chinois ont été beaucoup plus bas que ceux de l'offre étrangère pendant de nombreux mois, alors que les prix mondiaux du charbon ont grimpé en flèche en raison des inquiétudes liées à l'offre après la guerre Russie-Ukraine.

Les importations chinoises de charbon devraient reprendre après le Nouvel An lunaire, fin janvier et début février, car les usines rouvrent et les perspectives de reprise économique éclaircissent les perspectives de la demande.

Mais comme le gouvernement central continue d'exhorter les mineurs à augmenter leur production et de forcer les services publics à étendre leurs contrats à terme avec les mineurs nationaux - à 2,6 milliards de tonnes en 2023 contre environ 2 milliards de tonnes en 2022 - le volume de charbon importé pourrait être plafonné.

L'Association chinoise de transport et de distribution du charbon (CCTD) s'attend à ce que le pays fasse entrer près de 300 millions de tonnes de charbon d'outre-mer en 2023, soit environ le même niveau qu'en 2022.