Les importations de cuivre en Chine chutent en raison d'un refroidissement de la demande

Les importations de cuivre brut et de produits en cuivre ont atteint 514 049 tonnes en décembre, selon les données de l'Administration générale des douanes vendredi.

Les achats, qui comprenaient les anodes, les produits raffinés, les alliages et les produits semi-finis en cuivre, étaient en baisse de 12,7 % par rapport aux importations de 589 165 tonnes en décembre 2021, un sommet de 14 mois.

La sortie abrupte de la Chine de sa politique de zéro COVID a provoqué une flambée d'infections qui a perturbé la production et pesé sur la demande de cuivre, un métal largement utilisé dans la production d'électricité, la construction et les transports.

L'indice Caixin/Markit des directeurs d'achat du secteur manufacturier (PMI) est tombé à 49,0 en décembre contre 49,4 en novembre, restant sous la barre des 50 points qui sépare la croissance de la contraction pour un cinquième mois consécutif.

Pendant ce temps, la diminution des commandes en Chine et à l'étranger oblige de nombreuses usines de produits métalliques, y compris celles de la province méridionale de Guangdong, à fermer pour les vacances du Nouvel An lunaire plusieurs semaines plus tôt que d'habitude. Certaines réduisent également leurs plans de production pour l'année prochaine.

La baisse des importations du mois dernier s'explique également par le fait que les prix du cuivre étaient plus élevés sur le marché de Londres que sur celui de Shanghai, selon les traders.

Les principaux fournisseurs de cuivre importé par la Chine sont le Chili, le Congo et la Russie.

Pendant ce temps, les exportations en décembre se sont élevées à 471 432 tonnes d'aluminium brut et de produits en aluminium, y compris les produits en aluminium primaire, en alliage et semi-finis.

Cela a porté les exportations d'aluminium de 2022 à 6,6 millions de tonnes, le chiffre annuel le plus élevé depuis au moins 2013, selon les enregistrements des données douanières de Reuters.