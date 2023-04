Les importations de diesel russe de Singapour atteignent leur plus haut niveau depuis plus d'un an

Aujourd'hui à 12:46 Partager

Les importations de diesel de Singapour en provenance de Russie ont atteint leur volume le plus élevé depuis plus d'un an en mars et devraient rester élevées en avril, selon les données du gouvernement et des sources industrielles.

Les flux commerciaux mondiaux de pétrole ont changé depuis que l'Europe a interdit les importations de produits pétroliers russes à partir du 5 février et que le Groupe des sept nations, l'UE et l'Australie ont imposé un plafond de 100 dollars sur le commerce de diesel russe utilisant des navires et des assurances occidentaux. Ces mesures visent à limiter les revenus de la Russie tout en maintenant les prix à un niveau raisonnable en autorisant l'approvisionnement du marché. Les données d'Enterprise Singapore, de Refinitiv, de Vortexa et d'un analyste montrent que les importations de diesel de Singapour en mars ont atteint 46 000 tonnes (342 700 barils) après l'arrivée, le 24 mars, du pétrolier Stemnitsa en provenance du port russe de Nadhodka, qui a déchargé la seule cargaison du mois. Les importations de gasoil russe de Singapour ont atteint pour la dernière fois un record historique de 95 000 tonnes en décembre 2021, mais le hub pétrolier asiatique n'a reçu que 20 000 tonnes de ce carburant industriel en provenance de Russie en 2022, ont montré les données de Refinitiv. Au moins une cargaison de 44 000 tonnes de diesel à très faible teneur en soufre devrait également arriver à Singapour depuis Kaliningrad en avril après un transfert de navire à navire, selon les données. Les négociants s'attendent à ce que les importations de diesel russe dans le centre pétrolier asiatique soient sporadiques, car le pétrole est en concurrence avec les approvisionnements de la région qui ont des distances de transport plus courtes. Singapour n'est pas partie à l'interdiction de l'UE, mais un représentant du gouvernement a déclaré en février que les entreprises du pays devront prendre en compte et gérer tout impact potentiel sur leurs activités commerciales, leurs transactions et leurs relations avec les clients lorsqu'elles traitent avec du pétrole brut et des produits raffinés russes. Singapour importe généralement du gazole de Corée du Sud, de Taïwan et de Chine et exporte principalement vers la Malaisie, le Viêt Nam et l'Australie.