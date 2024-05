Les importations de straight-run fuel oil (SRFO) vers la côte américaine du Golfe du Mexique ont atteint un niveau record ce mois-ci, les fournisseurs du Moyen-Orient et d'Afrique ayant augmenté leurs exportations et les raffineurs américains s'étant rués sur les matières premières lourdes, selon les données de la société Kpler, spécialisée dans le suivi des navires.

L'augmentation des importations de SRFO, une matière première traitée par des unités de raffinage secondaire et transformée en produits tels que l'essence et le diesel, a contribué à combler le manque de disponibilité de brut lourd auquel sont confrontés les raffineurs américains.

L'offre de brut lourd s'est resserrée après que le Mexique a réduit ses exportations de pétrole, que davantage de produits canadiens ont commencé à être acheminés vers l'est avec la mise en service de l'oléoduc Trans Mountain et que les réductions de production de l'OPEP+ se sont poursuivies.

La côte américaine du Golfe du Mexique a importé 224 000 barils par jour (bpj) de SRFO depuis le début du mois, selon les données de Kpler, principalement en provenance du Moyen-Orient et de l'Afrique de l'Ouest. Cela représente presque le double des importations du mois dernier et une augmentation par rapport aux 116 000 bpj d'il y a un an.

La côte américaine du golfe du Mexique abrite des raffineries complexes, conçues pour traiter un brut plus lourd et plus acide, qui produit davantage de fiouls résiduels comme le SRFO. Ces huiles sont ensuite traitées pour produire des produits à haute valeur ajoutée, tels que l'essence et le diesel.

Le marché mondial dispose désormais d'une plus grande quantité de SRFO grâce à la mise en service de nouvelles raffineries au Moyen-Orient et en Afrique. Il s'agit notamment de la raffinerie Al Zour au Koweït, d'une capacité supplémentaire de 230 000 bpj à la raffinerie Duqm d'Oman, et de la raffinerie Dangote au Nigeria, d'une capacité de 650 000 bpj.

"Les flux semblent résulter à la fois d'une poussée de l'offre et d'une poussée de la demande : Les ajouts de capacité de raffinage au Moyen-Orient et au Nigeria signifient une plus grande disponibilité du côté de l'offre, tandis que la demande provient de l'augmentation du nombre de raffineries aux États-Unis à l'approche de la saison de conduite estivale", a déclaré M. Smith.

Les chargements du Golfe du Moyen-Orient ont atteint un niveau record en mars avec 612 000 bpj, soit un bond de près de 40 % sur le mois, tandis que deux cargaisons de SRFO sont arrivées aux États-Unis en provenance de la raffinerie nigériane de Dangote, selon M. Smith.

"Les importations américaines de SRFO sont actuellement à leur rythme mensuel le plus élevé depuis six ans", a ajouté M. Smith de Kpler. (Reportage de Georgina McCartney à Houston ; Rédaction de Liz Hampton et David Gregorio)