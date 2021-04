Les importations de la Chine s'envolent en mars grâce à l'électronique

Pékin (awp/afp) - Achats massifs d'électronique et exportations robustes: la Chine a dévoilé des chiffres du commerce au beau fixe pour mars, du fait de la faible base de comparaison avec mars 2020, lorsque l'économie chinoise était paralysée par l'épidémie.

Il y a un an, les importations avaient marqué un repli de 0,9%. Le mois dernier, elles ont bondi de 38,1% sur un an, ont annoncé mardi les Douanes chinoises.

Ce chiffre, au plus haut depuis février 2017, est donc "très faussé", remarque l'économiste Iris Pang, de la banque ING.

Les économistes sondés par l'agence d'information financière Bloomberg anticipaient bien une hausse des importations chinoises mais moindre (24,4%).

Le mois dernier, la Chine a massivement importé des composants électroniques, souligne Mme Pang pour l'AFP.

Les achats à l'étranger de circuits intégrés ont connu au premier trimestre une hausse de 33,6%, selon les chiffres des Douanes. Ceux de diodes et semi-conducteurs ont bondi de 52,1%.

Cela suggère que Pékin se prépare à "une éventuelle guerre technologique entre la Chine et les Etats-Unis" ou à de nouvelle tensions en "stockant" des composants électroniques, estime l'économiste Tommy Xie, de la banque OCBC basée à Singapour.

En février, seules des données cumulées avec le mois de janvier avaient été annoncées pour les importations chinoises (22,2%).

Paralysée par l'épidémie, qui avait mis à l'arrêt l'activité dans le pays, la Chine avait renoncé début 2020 à communiquer de manière détaillée ses chiffres du commerce.

Ces prochains mois, la hausse des importations chinoises est amenée à "se poursuivre" grâce à la reprise dans le pays, prévient l'analyste Tommy Wu, du cabinet Oxford Economics.

Forte demande dans le médical

Dans l'autre sens, les ventes de produits chinois à l'étranger ont connu en mars une forte hausse de 30,6% sur un an.

Ce chiffre est inférieur aux prévisions d'analystes (38%).

Au moment où une grande partie du monde reste frappée par l'épidémie, les exportations chinoises ont largement profité de la forte demande en instruments médicaux (+71% sur un an) et en produits pharmaceutiques (+78%), relève l'analyste Ken Cheung, de la banque Mizuho.

Les pays de l'Asean (Association des nations de l'Asie du sud-est) sont le premier partenaire commercial de la Chine, devant l'Union européenne et les Etats-Unis.

Quant à l'excédent commercial du géant asiatique, il a atteint en mars 13,8 milliards de dollars (11,6 milliards d'euros), son niveau le plus bas depuis le début de la pandémie il y a plus d'un an.

Pour les Etats-Unis seuls, ce chiffre est de 21,4 milliards de dollars (18 milliards d'euros), là aussi un plus bas depuis début 2020.

L'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis a longtemps constitué une pomme de discorde avec l'ex-administration américaine du président Trump.

Pour réduire le déficit américain avec l'Empire du milieu, Washington s'était ainsi lancé en 2018 dans une guerre commerciale avec Pékin: elle s'est traduite par des surtaxes douanières supplémentaires réciproques portant sur de nombreuses marchandises.

Les deux pays ont toutefois signé une trêve en janvier 2020, juste avant que le monde ne soit paralysé par l'épidémie de Covid-19. La Chine s'était notamment engagée à acheter davantage de produits agricoles américains.

afp/al