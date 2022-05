Les importations de pétrole brut de l'Inde augmentent en mars en raison de la reprise de la demande

Les importations de brut pour le mois étaient également supérieures de 8,2 % à celles de février, selon les données de la cellule de planification et d'analyse pétrolière.

La demande de carburant de l'Inde a atteint un pic de trois ans en mars, avec des ventes d'essence qui n'ont jamais été aussi élevées. La demande a augmenté et le marché a constitué des réserves avant les augmentations de prix prévues.

"L'augmentation des importations peut être attribuée à la reprise de la demande ; les restrictions du COVID se sont assouplies, il y a une reprise de l'industrie et de l'économie avec l'ouverture des écoles, des collèges et de tous les établissements", a déclaré Prashant Vasisht, vice-président et co-responsable des notations des entreprises à l'ICRA.

"De plus, les entreprises indiennes, tant du secteur privé que public, n'hésitent pas à acheter et à utiliser le brut moins cher disponible en Russie."

L'Inde a acheté plus de deux fois plus de pétrole à la Russie depuis qu'elle a envahi l'Ukraine que sur l'ensemble de l'année 2021, à un moment où les sanctions occidentales ont incité de nombreux importateurs de pétrole à éviter le commerce avec Moscou.

Les importations de produits pétroliers ont augmenté de 9 % en glissement mensuel, mais ont diminué de 9,5 % par rapport à 2021, à 3,62 millions de tonnes.

Les exportations de produits pétroliers ont grimpé de 10,9 % par rapport à l'année précédente et sur le total de 6,74 millions de tonnes exportées en mars, le diesel représentait 3,37 millions de tonnes.

L'Inde - la troisième plus grande économie d'Asie - détient une capacité de raffinage excédentaire et est un exportateur majeur de carburants raffinés.

"Beaucoup d'entreprises européennes choisissent de ne pas acheter de brut et de produits raffinés russes. Et même avant la guerre, il y avait un manque de stocks de diesel en Europe. Donc, comme il y a une demande saine, cela a conduit à une augmentation des exportations de produits pour l'Inde", a déclaré Vasisht de l'ICRA.

REMARQUE : Les données relatives aux importations et aux exportations sont préliminaires car les raffineurs privés partagent les chiffres à leur discrétion.

Tous les chiffres sont en millions de tonnes :

2022 2022 2022 2021 2021 2021

PÉTROLE CRUDE Mars Fév Jan Mars Fév Jan

IMPORTATIONS 19,03 17,59 19,12 18,26 15,24 19,59

Importations :

2022 2022 2022 2021 2021 2021

Mars Fév Jan Mars Fév Jan

GPL 1,45 1,26 1,39 1,36 1,52 1,36

Essence 0,00 0,00 0,00 0,13 0,08 0,12

Naphta 0,09 0,09 0,09 0,03 0,10 0,05

Kérosène 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diesel 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,07

Mazout 1,05 0,94 0,82 1,11 0,79 0,38

Tous 3,62 3,32 3,43 4,00 3,36 3,05

Exportations :

2022 2022 2022 2021 2021 2021

PRODUITS Mars Fév Jan Mars Fév Jan

Essence 1,60 1,22 1,08 1,29 0,88 0,89

Naphta 0,79 0,44 0,51 0,80 0,55 0,60

Diesel 3.37 2.41 2.58 3.07 2.11 2.32

Mazout 0,09 0,09 0,17 0,20 0,08 0,11

Carburéacteur 0,62 0,41 0,45 0,41 0,43 0,30

Tous 6,74 4,86 5,07 6,08 4,15 4,43

NOTES :

Les totaux peuvent ne pas correspondre car tous les éléments ne sont pas inclus dans le tableau et les chiffres sont arrondis. Les chiffres des mois précédents ont été révisés.