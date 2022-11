Les importations de pétrole irakien de l'Inde tombent à leur plus bas niveau en 20 mois - sources commerciales

Le troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde a acheté 907 500 barils par jour (bpj) de pétrole en octobre à son principal fournisseur, l'Irak, soit une baisse de 9,6 % par rapport à l'année précédente et le plus bas niveau depuis février 2021, selon les données.

Les importations de pétrole de l'Inde en provenance du deuxième fournisseur, la Russie, ont également ralenti en octobre, car Nayara Energy, qui appartient en partie à la major pétrolière russe Rosneft, a réduit ses achats en prévision de la maintenance de sa raffinerie à partir de ce mois-ci, selon les données.

Les raffineurs indiens se sont arrachés les barils russes à prix réduit après que certains gouvernements occidentaux aient évité les achats de Moscou suite à l'invasion de l'Ukraine fin février.

New Delhi n'a pas encore condamné publiquement l'opération militaire spéciale de Moscou et a maintenu que la troisième plus grande économie d'Asie a besoin d'un pétrole moins cher pour réduire sa facture d'importation et protéger ses clients des coûts énergétiques élevés.

L'Inde continuera à acheter du pétrole russe car cela profite à la nation sud-asiatique, a déclaré mardi le ministre des affaires étrangères S. Jaishankar, quelques jours avant la visite du secrétaire américain au Trésor à New Delhi pour des discussions sur des questions incluant un plafonnement des prix du pétrole russe.

Dans l'ensemble, l'Inde a expédié 4,48 millions de bpj de pétrole en octobre, soit une hausse de 14,6 % par rapport à septembre, où les importations étaient faibles en raison de travaux de maintenance dans certaines raffineries. [REF/A]

"Les approvisionnements de l'Irak et de l'Arabie Saoudite vers l'Europe ont considérablement augmenté, ce qui laisse un volume plus faible aux raffineurs indiens pour qui le brut irakien s'avérait exceptionnellement cher par rapport au pétrole russe", a déclaré Ehsan Ul Haq, un analyste de Refinitiv.

Les importations indiennes en provenance d'Arabie Saoudite, qui est restée son troisième fournisseur, sont tombées à 661 400 bpj en octobre, leur niveau le plus bas depuis quatre mois, selon les données.

Un écart de prix plus étroit entre le Brent et le Dubaï, également connu sous le nom d'Exchange For Swaps, en août et septembre a proposé à certains raffineurs indiens d'acheter des qualités ouest-africaines de meilleure qualité, a déclaré Haq.

Le prix du pétrole ouest-africain est fixé par rapport au Brent, référence du bassin atlantique, dont les valeurs se sont resserrées par rapport à Dubaï, marqueur du Moyen-Orient.

La part du Moyen-Orient dans les importations mensuelles globales de l'Inde a légèrement baissé à 55 %, tandis que celle des pays de la C.I.S. est passée de 28 % à environ 22,5 %. En revanche, les pays africains ont représenté environ 12 % des importations de l'Inde, contre 7 % auparavant.

GRAPHIQUE - Importations mensuelles de pétrole de l'Inde en provenance de diverses régions

GRAPHIQUE - Inde-OPEP

GRAPHIQUE - Importations de pétrole de l'Inde en provenance de diverses régions