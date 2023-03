La Chine, premier acheteur mondial d'oléagineux, a importé un volume record de soja pour les deux premiers mois de l'année, les acheteurs ayant stocké en prévision d'une demande saine et par rapport aux craintes d'une récolte retardée au Brésil.

Les importations de janvier et février ont atteint 16,17 millions de tonnes, selon les données douanières publiées mardi, soit une hausse de 16,1 % par rapport à l'année précédente, et le chiffre le plus élevé pour les deux mois combinés depuis au moins 2008, selon les enregistrements des données douanières par Reuters.

L'Administration générale des douanes de la Chine combine les données des deux premiers mois de l'année afin d'éliminer les distorsions causées par la semaine de vacances du Nouvel An lunaire, qui est tombée cette année fin janvier.

La Chine a importé des volumes de soja beaucoup plus faibles au cours des décennies précédentes. Il est donc peu probable que les importations avant 2008 aient été supérieures au niveau de cette année.

Les importations ont été plus élevées que prévu et ont suivi des importations faibles pendant la majeure partie de 2022, bien qu'elles aient fait un bond en décembre.

Les importations de février ont probablement bondi car les triturateurs inquiets du retard de la récolte au Brésil, principal fournisseur, se sont précipités pour charger davantage de soja en provenance du deuxième principal fournisseur, les États-Unis, a déclaré Rosa Wang, analyste chez Shanghai JC Intelligence.

Les ventes combinées de soja du Brésil en janvier et février ont chuté de 31 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre un volume estimé à 6 millions de tonnes, a indiqué la semaine dernière le cabinet de conseil AgRural.

La demande de viande de la Chine, et donc l'ingrédient d'alimentation animale qu'est la farine de soja, devrait augmenter cette année après que Pékin ait abandonné les mesures strictes de zéro COVID fin 2022.

Les volumes importants ont fait pression sur les prix de la farine de soja, ont déclaré les traders, le contrat à terme de farine de soja le plus actif sur le Dalian Commodity Exchange ayant perdu près de 5 % en février.

Les arrivées en mars devraient toutefois diminuer car le Brésil est toujours en retard sur les expéditions, a déclaré Wang.