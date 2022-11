La deuxième plus grande économie du monde a connu une contraction inattendue des exportations et des importations en octobre, le premier effondrement simultané depuis mai 2020, alors qu'une tempête parfaite de restrictions COVID-19 à l'intérieur du pays et de risques de récession mondiale a entamé la demande et assombri davantage les perspectives de l'économie en difficulté.