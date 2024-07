L'Inde a acheté une quantité record d'huiles comestibles pour la livraison de juillet, les raffineurs ayant augmenté leurs achats d'huile de palme et de soja en raison des prix lucratifs et en prévision d'une hausse des droits d'importation, ont déclaré à Reuters des sources de l'industrie et du gouvernement.

L'augmentation des achats d'huile de palme par le plus grand importateur mondial d'huiles végétales contribuera à réduire les stocks des principaux producteurs, l'Indonésie et la Malaisie, et à soutenir les prix de référence.

Les importations d'huile comestible devraient atteindre le chiffre record de 1,92 million de tonnes métriques, soit une hausse de près de 26 % par rapport au mois précédent, selon les estimations moyennes des données partagées par les maisons de commerce.

L'Inde a importé en moyenne 1,2 million de tonnes d'huile comestible jusqu'à présent au cours de la campagne de commercialisation actuelle qui a débuté en novembre 2023.

Environ 1,45 million de tonnes d'huiles comestibles ont déjà été déchargées dans différents ports, dont 850 000 tonnes d'huile de palme, a déclaré un fonctionnaire du gouvernement, qui a refusé d'être nommé car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

Les importations d'huile de palme en juillet devraient augmenter de 45% par rapport au mois précédent pour atteindre 1,14 million de tonnes métriques, soit le niveau le plus élevé depuis 20 mois, selon les négociants.

"La correction des prix de l'huile de palme en mai et juin l'a rendue moins chère que les huiles concurrentes. Au cours de cette période, la marge de raffinage en Inde était également saine, ce qui a incité les raffineurs à passer des commandes pour les expéditions de juillet", a déclaré Sandeep Bajoria, PDG de Sunvin Group, une société de courtage en huile végétale.

La décote de l'huile de palme par rapport à l'huile de soja est passée de moins de 10 dollars en avril à plus de 100 dollars la tonne en mai, selon les négociants.

"Les attentes d'une augmentation des droits de douane dans le budget ont également incité certains acheteurs à augmenter leurs achats pour les expéditions de juillet", a déclaré M. Bajoria.

La ministre des finances, Nirmala Sitharaman, a présenté mardi le budget pour l'exercice 2024-25, bien qu'elle n'ait apporté aucune modification à la structure des droits sur les huiles comestibles.

Les importations de soja en juillet devraient bondir de 45 % par rapport au mois précédent pour atteindre 400 000 tonnes métriques, soit le niveau le plus élevé en 13 mois, selon les données.

Les expéditions d'huile de soja en provenance d'Amérique du Sud prennent plus de six semaines, et certaines des expéditions retardées sont arrivées en juillet, ce qui a augmenté les importations d'huile de soja, a déclaré Rajesh Patel, associé directeur chez GGN Research, négociant et courtier en huiles comestibles.

Les importations d'huile de tournesol pourraient tomber à 380 000 tonnes en juillet, soit une baisse de 18 % par rapport aux expéditions record du mois dernier, selon les données.

L'Inde achète de l'huile de palme principalement à l'Indonésie, à la Malaisie et à la Thaïlande, tandis qu'elle importe de l'huile de soja et de tournesol d'Argentine, du Brésil, de Russie et d'Ukraine. (Reportage de Rajendra Jadhav ; rédaction de Miral Fahmy)