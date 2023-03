Les importations indiennes d'huile de palme en février tombent à leur plus bas niveau depuis 8 mois, selon les négociants.

La réduction des importations d'huile de palme par l'Inde, premier importateur mondial d'huiles végétales, pourrait peser sur les prix de l'huile de palme malaisienne.

Les importations d'huile de palme de l'Inde sont tombées à 586 000 tonnes le mois dernier, le plus bas niveau depuis juin 2022, selon la moyenne des estimations des cinq négociants.

Les importations d'huile de palme du pays d'octobre à janvier ont été robustes, mais la demande était faible, ce qui a obligé les raffineurs à réduire leurs achats en février, a déclaré Rajesh Patel, associé directeur chez GGN Research.

Les importations d'huile de soja en février ont diminué de 7,3 % par rapport à janvier pour atteindre 340 000 tonnes, tandis que celles d'huile de tournesol ont baissé de 67 % à 150 000 tonnes par rapport aux importations record de janvier, ont indiqué les négociants.

L'Inde achète de l'huile de palme principalement en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande. Elle importe de l'huile de soja et de tournesol d'Argentine, du Brésil, de Russie et d'Ukraine.

L'huile de palme avait du mal à être compétitive le mois dernier, car son rabais par rapport à l'huile de soja et de tournesol s'est réduit à environ 200 dollars par tonne, alors qu'il atteignait 500 dollars au cours du trimestre de décembre, a déclaré un négociant basé à Mumbai auprès d'une maison de commerce international.

Mais les récentes mesures prises par l'Inde pour mettre fin aux importations en franchise de droits de l'huile de tournesol et de l'huile de soja pourraient soutenir l'huile de palme dans les mois à venir, a déclaré Sandeep Bajoria, directeur général de Sunvin Group, une société de courtage et de conseil en huile végétale.

Mercredi, l'Inde a décidé de supprimer un quota d'importation en franchise de droits de 2 millions de tonnes d'huile de tournesol brute pour la prochaine année fiscale débutant le 1er avril.

Cette décision pourrait entraîner une augmentation des importations d'huile de palme, qui était auparavant soumise à des taxes, alors que les importations d'huile de tournesol et de soja étaient autorisées sans aucune taxe dans le cadre du quota.