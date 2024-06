Les importations indiennes d'huile de palme ont augmenté de 12,4% en mai par rapport au mois précédent pour atteindre leur plus haut niveau depuis quatre mois, la récente correction des prix ayant entraîné une augmentation des achats, ont déclaré cinq négociants à Reuters.

L'augmentation des achats d'huile de palme par l'Inde, le plus grand importateur mondial d'huiles végétales, pourrait soutenir les contrats à terme de référence sur l'huile de palme malaisienne qui sont tombés à leur plus bas niveau depuis plus de trois mois en mai.

Les importations d'huile de palme en mai ont bondi à 769 000 tonnes métriques, le plus haut niveau depuis janvier, selon les estimations des négociants.

Les importations d'huile de palme ont bondi le mois dernier car les marges plus élevées ont incité les négociants à augmenter leurs achats d'huile de palme raffinée, passant de 124 228 tonnes le mois précédent à 214 000 tonnes, a déclaré Rajesh Patel, associé directeur chez GGN Research, négociant et courtier en huile comestible.

Les importations d'huile de palme brute (CPO) sont proposées à environ 948 dollars la tonne métrique, coût, assurance et fret (CIF) compris, en Inde pour livraison en juillet, tandis que l'huile de soja et l'huile de tournesol sont proposées à environ 1 028 et 1 035 dollars la tonne, respectivement, ont indiqué les négociants.

Il y a deux mois, le CPO était plus cher que les huiles concurrentes.

Les importations d'huile de palme resteront importantes même en juin et environ 750 000 tonnes devraient arriver dans le pays, a déclaré Sandeep Bajoria, PDG de Sunvin Group, une société de courtage en huiles végétales.

L'organisme industriel Solvent Extractors' Association of India (SEA) devrait publier ses données sur les importations de mai à la mi-juin.

Les importations indiennes d'huile de tournesol en mai ont bondi de 74 % par rapport au mois précédent pour atteindre 408 000 tonnes, car quelques navires dont l'accostage avait été retardé en avril en raison de la congestion portuaire ont débarqué en mai, ont déclaré les négociants.

Les importations d'huile de soja ont chuté de 16,5 % en mai pour atteindre 322 000 tonnes, selon les négociants.

La hausse des importations d'huile de palme et d'huile de tournesol a augmenté les importations d'huile comestible du pays de 15% à 1,5 million de tonnes, ont-ils déclaré.

L'Inde achète de l'huile de palme principalement à l'Indonésie, à la Malaisie et à la Thaïlande, tandis qu'elle importe de l'huile de soja et de tournesol d'Argentine, du Brésil, de Russie et d'Ukraine. (Reportage de Rajendra Jadhav ; Rédaction de Sohini Goswami)