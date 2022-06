Les importations indiennes d'huile de palme en mai atteignent leur plus haut niveau depuis 7 mois malgré l'interdiction de l'Indonésie - distributeurs

L'augmentation des achats de l'Inde, premier importateur mondial d'huile végétale, pourrait soutenir les prix de l'huile de palme malaisienne, qui se négocient près d'un record.

L'Inde a importé 660 000 tonnes d'huile de palme en mai, contre 572 508 tonnes en avril, selon l'estimation moyenne de cinq négociants.

Les importations indiennes en provenance d'Indonésie ont diminué en mai, mais les raffineurs ont réussi à acheter davantage en Malaisie, en Thaïlande et en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a déclaré Sandeep Bajoria, directeur général de Sunvin Group, une société de courtage et de conseil en huile végétale.

L'Indonésie, le plus grand producteur et exportateur d'huile de palme au monde, a interrompu le 28 avril les exportations du produit pour contrôler la flambée des prix sur son territoire. Jakarta a autorisé la reprise des exportations à partir du 23 mai mais a mis en place des politiques visant à sauvegarder les approvisionnements nationaux.

La Solvent Extractors' Association of India, un organisme commercial basé à Mumbai, devrait publier le chiffre des importations de mai à la mi-juin.

Les importations indiennes d'huile de soja en mai ont augmenté à 352 614 tonnes, contre 315 853 tonnes en avril, a déclaré un haut fonctionnaire du gouvernement, qui a refusé d'être nommé.

Les importations d'huile de soja du pays pourraient augmenter fortement dans les mois à venir, car New Delhi a autorisé l'importation en franchise de droits de 2 millions de tonnes de cette matière première, a déclaré un négociant basé à Mumbai pour une société de commerce international.

Les importations d'huile de tournesol ont bondi à 123 970 tonnes en mai, contre 67 788 tonnes un mois plus tôt, a indiqué le responsable gouvernemental.

L'Inde achète de l'huile de soja principalement en Argentine et au Brésil et de l'huile de tournesol en Ukraine et en Russie.

"Comme les expéditions d'huile de tournesol en provenance d'Ukraine ont cessé, l'Inde essaie d'importer davantage de Russie", a déclaré le négociant.