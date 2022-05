Les importations indiennes d'huile de palme pourraient atteindre leur plus bas niveau depuis 11 ans en raison de la hausse du soja.

Les importations d'huile de palme par le plus grand importateur mondial d'huile végétale au cours de sa campagne de commercialisation se terminant le 31 octobre chuteront de 19 % pour atteindre 6,7 millions de tonnes, soit le niveau le plus bas depuis 2010/11, selon les prévisions moyennes de cinq négociants.

Les importations d'huile de soja pourraient bondir de 57 % pour atteindre un niveau record de 4,5 millions de tonnes, ont-ils indiqué.

Ce changement pourrait faire pression sur les prix de l'huile de palme malaisienne et pourrait faire grimper les importations d'huile de soja à des niveaux record et soutenir les prix à terme de l'huile de soja aux États-Unis. Mardi, l'Inde a autorisé l'importation en franchise de droits de 2 millions de tonnes d'huile de soja et de tournesol pour l'année fiscale en cours et la suivante, qui se terminera le 31 mars, dans le cadre des efforts visant à contenir les prix locaux de l'huile alimentaire.

"La structure des droits de douane a rendu l'achat d'huile de soja plus intéressant que celui d'huile de palme", a déclaré Sandeep Bajoria, directeur général de Sunvin Group, une société de courtage et de conseil en huile végétale.

L'huile de palme brute était proposée en Inde à environ 1 775 $ la tonne, coût, assurance et fret compris, pour les expéditions de juin, contre 1 845 $ pour l'huile de soja brute.

Mais comme l'huile de palme est soumise à une taxe à l'importation de 5,5 %, le prix effectif pour les acheteurs indiens est de 1 873 $, a déclaré Bajoria.

Au cours des six premiers mois de la campagne de commercialisation, les importations indiennes d'huile de palme ont chuté de 15 % pour atteindre 3,23 millions de tonnes, les restrictions imposées par l'Indonésie ayant réduit l'offre et fait grimper les prix.

Jakarta a repris les exportations d'huile de palme à partir de lundi après une interdiction de trois semaines, mais les acteurs de l'industrie ont déclaré qu'il était peu probable que les expéditions redémarrent jusqu'à ce que des détails émergent sur la quantité qui doit être retenue pour l'usage domestique.

"Nous nous attendions à ce que les importations d'huile de palme s'améliorent au second semestre, mais la politique indonésienne ne permet pas aux exportations de reprendre. Maintenant, les acheteurs ont des raisons de se détourner de l'huile de palme", a déclaré un négociant basé à New Delhi auprès d'une société de commerce international.

L'Inde achète de l'huile de palme principalement en Indonésie et en Malaisie, l'huile de soja étant surtout importée d'Argentine, du Brésil et des États-Unis.

Elle achète de l'huile de tournesol en Russie et en Ukraine, mais il est peu probable que les importations augmentent dans les mois à venir, à moins que la situation géopolitique dans la région de la mer Noire ne s'améliore, a déclaré le négociant basé à New-Delhi.

L'Inde importera 1,9 million de tonnes d'huile de tournesol pendant l'année en cours, soit le même volume qu'il y a un an, estiment les négociants.