Les importations d'huile de palme de l'Inde pourraient bondir de 16 % en 2022/23 pour atteindre leur plus haut niveau depuis quatre ans, soit 9,17 millions de tonnes, car la consommation devrait bondir après deux années de contraction due aux blocages provoqués par le COVID, a déclaré mardi à Reuters un haut responsable du secteur.

L'augmentation des achats du premier importateur mondial d'huiles végétales pourrait apporter un soutien supplémentaire aux contrats à terme sur l'huile de palme, qui se négocient près de leur plus haut niveau en quatre mois.

"La consommation a chuté pendant deux années consécutives à cause de la pandémie. Cette année, elle devrait rebondir d'environ 5 % car les restrictions ont été assouplies et les prix ont baissé", a déclaré Sudhakar Desai, président de l'Association indienne des producteurs d'huile végétale.

La croissance de la consommation serait satisfaite par une augmentation des importations d'huile de palme, qui s'est négociée à un prix inférieur à celui de l'huile de soja et de l'huile de tournesol rivales, a-t-il ajouté.

Les importations indiennes d'huile de palme au cours des quatre premiers mois de la campagne de commercialisation 2022/23 qui a débuté le 1er novembre ont bondi de 74 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 3,67 millions de tonnes, estiment les négociants.

L'Inde achète de l'huile de palme principalement en Indonésie, en Malaisie et en Thaïlande. Elle importe de l'huile de soja et de tournesol d'Argentine, du Brésil, de Russie et d'Ukraine.

Les importations totales d'huile végétale du pays pourraient passer à 14,38 millions de tonnes pendant l'année en cours, contre 14,07 millions de tonnes il y a un an, a déclaré M. Desai.

Les importations d'huile de soja pourraient tomber à 3,16 millions de tonnes contre 4,05 millions de tonnes, tandis que les importations d'huile de tournesol pourraient passer à 2 millions de tonnes contre 1,93 million de tonnes, a-t-il précisé.