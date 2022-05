Les importations indiennes de brut russe bon marché augmentent depuis l'invasion de l'Ukraine

Les volumes des importations maritimes de pétrole de l'Inde en provenance de Russie excluent le pétrole du mélange CPC, qui est également exporté via le port russe de la mer Noire, mais qui est principalement fourni par les filiales du Kazakhstan des pays occidentaux en tant que volumes de transit.

Les importations de pétrole de l'Inde en provenance de Russie ont augmenté depuis février, car la troisième plus grande économie d'Asie et le troisième plus grand importateur de pétrole au monde, s'est tourné vers le pétrole russe à prix très réduit, principalement le brut de l'Oural, pour réduire sa facture d'importation.

Le pays a reçu plus de 24 millions de barils de brut russe ce mois-ci, contre 7,2 millions de barils en avril et environ 3 millions en mars, et devrait recevoir environ 28 millions de barils en juin, selon les flux pétroliers Refinitiv Eikon.

La hausse des importations d'énergie a contribué à pousser les importations totales de marchandises de l'Inde en provenance de Russie entre le 24 février et le 26 mai à 6,4 milliards de dollars, contre 1,99 milliard de dollars pour la même période l'année dernière, selon les chiffres du gouvernement vus par Reuters.

Graphique : Les importations indiennes en provenance de Russie augmentent pendant la crise ukrainienne -

Les exportations indiennes vers la Russie ont toutefois chuté de près de 50 % pour atteindre 377,07 millions de dollars au cours de cette période, car son gouvernement doit encore mettre en place un mécanisme de paiement officiel.

Alors que l'Occident a répondu à l'invasion par un barrage de sanctions, l'Inde a été critiquée pour ses achats continus d'énergie russe. New Delhi a balayé les critiques, affirmant que ces importations ne représentaient qu'une fraction des besoins globaux du pays et a déclaré qu'elle continuerait à acheter du pétrole russe "bon marché", arguant qu'un arrêt soudain ferait grimper les coûts pour ses consommateurs.

Les entreprises énergétiques russes et indiennes ont également discuté d'accords d'approvisionnement à terme et d'éventuelles prises de participation dans des projets pétroliers et gaziers russes.