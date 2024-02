Les importations indiennes de pétrole brut atteignent en janvier leur plus haut niveau depuis 21 mois

Le 22 février 2024 à 17:15 Partager

Les importations de pétrole brut de l'Inde ont atteint leur plus haut niveau depuis 21 mois en janvier, le troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde ayant expédié plus de carburant pour répondre à la demande croissante due à une forte activité industrielle.

Les importations de pétrole brut en janvier ont augmenté de 9,5 % en glissement mensuel pour atteindre 21,39 millions de tonnes métriques, et de 5,7 % en glissement annuel, selon les données de la Cellule de planification et d'analyse du pétrole (PPAC). La consommation de carburant en Inde a augmenté de 8,2% en glissement annuel le mois dernier, selon les données du gouvernement au début du mois. L'industrie manufacturière indienne s'est considérablement améliorée au début de l'année 2024, l'activité des usines ayant progressé à son rythme le plus rapide en quatre mois en janvier, tandis que les constructeurs automobiles ont enregistré des ventes record le mois dernier. Les importations de produits pétroliers bruts ont augmenté de 5 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,97 millions de tonnes en janvier, tandis que les exportations de produits ont augmenté de 7,5 % pour atteindre 4,84 millions de tonnes, selon les données du site Web du PPAC. Sur une base mensuelle, les importations de produits ont augmenté de 2,1 % en janvier, tandis que les exportations ont chuté de 17,1 %. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'Inde devrait être le principal moteur de la croissance de la demande mondiale de pétrole entre 2023 et 2030, devançant de peu la Chine, principal importateur. En janvier, l'Arabie saoudite, principal exportateur de pétrole, a abaissé le prix de février de son pétrole brut Arab Light, son produit phare, pour les clients asiatiques, au niveau le plus bas depuis 27 mois.