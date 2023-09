Les importations de pétrole brut de l'Inde ont baissé pour un troisième mois consécutif en août, selon les données du gouvernement mardi, alors que les raffineurs du troisième plus grand importateur mondial ont effectué des travaux de maintenance et réduit les expéditions en provenance de Russie.

Les importations de brut ont chuté de 3,9 % en glissement mensuel pour atteindre 18,73 millions de tonnes métriques en août, selon les données de la Cellule de planification et d'analyse du pétrole (PPAC).

"Les importations sont en baisse, ce qui était attendu en raison de la maintenance des raffineries", a déclaré Ehsan Ul Haq, analyste chez LSEG.

"Les prix plus élevés du pétrole russe pourraient également avoir entraîné une baisse des importations par les raffineurs indiens", a déclaré M. Haq, ajoutant que la demande pourrait néanmoins augmenter pendant la saison des fêtes.

Les importations indiennes de pétrole en provenance de Russie ont chuté en août pour atteindre leur niveau le plus bas depuis sept mois, selon les données sur les flux commerciaux de Kpler et LSEG, les raffineurs ayant réduit leurs achats en raison d'arrêts de maintenance et d'une diminution des remises.

En juillet, l'Inde a également augmenté la taxe exceptionnelle sur le pétrole brut afin de limiter les raffineurs privés qui profitent des marges de raffinage élevées sur les marchés étrangers au lieu de vendre sur le marché intérieur.

Toutefois, les importations globales ont encore augmenté de 6,2 % par rapport au même mois de l'année dernière. Les importations de produits pétroliers ont également augmenté de 26,5 % par rapport au mois d'août de l'année dernière, pour atteindre 4,06 millions de tonnes métriques.

Les exportations de produits pétroliers ont également augmenté de 11,3 % en glissement annuel pour atteindre 5,83 millions de tonnes métriques en juillet.

En août, la consommation de carburant en Inde a augmenté par rapport à son niveau le plus bas en 10 mois, la forte activité industrielle ayant compensé l'accalmie habituelle due à la mousson.

La remontée du prix du pétrole à près de 100 dollars le baril, stimulée par la faible production de schiste aux États-Unis et les réductions de production prolongées de l'Arabie saoudite et de la Russie, a fait naître des attentes d'une offre restreinte.