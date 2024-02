Les importations indiennes de pétrole en provenance de Russie atteignent leur niveau le plus bas depuis 12 mois en janvier, en raison des sanctions.

Les importations de pétrole brut de l'Inde en provenance de son principal fournisseur, la Russie, ont chuté pour le deuxième mois consécutif en janvier, atteignant leur niveau le plus bas depuis un an, le durcissement des sanctions occidentales ayant affecté l'offre de pétrole léger non corrosif de qualité Sokol, selon les données préliminaires de suivi des navires.

Le troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde a augmenté ses importations de pétrole irakien pour compenser la baisse des importations de pétrole russe, selon les données. Les importations en provenance de Russie ont diminué de 4,2 % pour atteindre 1,3 million de barils par jour (bpj), selon les données de LSEG. Les données de l'agence de suivi des navires Vortexa ont montré une baisse de 9 % à 1,2 million de bpj. "La réduction des rabais sur le brut russe par rapport au brut du Moyen-Orient, les récentes sanctions américaines contre les armateurs transportant du brut russe au-dessus du prix plafond et l'augmentation des primes des pétroliers à la suite des attaques en mer Rouge ont rendu le brut russe moins attrayant pour les raffineurs indiens ces derniers mois", a déclaré Serena Huang, responsable de l'analyse APAC chez Vortexa. Les importations indiennes de brut russe pourraient encore diminuer dans les mois à venir, a-t-elle ajouté. L'année dernière, l'Inde est devenue l'un des principaux acheteurs de pétrole russe transporté par voie maritime et vendu au rabais après que les pays occidentaux ont interrompu les importations à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Toutefois, en décembre, Washington a imposé des sanctions aux navires et aux exploitants de navires transportant du pétrole russe vendu au-delà du plafond de 60 dollars le baril fixé par le Groupe des sept nations. Les banques et les prestataires de services ont été invités à s'assurer que les cargaisons ne dépassent pas la limite de prix. À la suite de ces sanctions, plusieurs pétroliers qui devaient livrer du brut Sokol à l'Inde ont été détournés. Selon les données de LSEG, l'Inde devrait recevoir au moins cinq cargaisons de brut Sokol en février, contre aucune en janvier. Le navire Jaguar devrait décharger jeudi dans une installation du raffineur privé Nayara Energy dans le port de Vadinar, dans l'État occidental du Gujarat, selon les données du LSEG et un rapport de transport maritime. Voici un tableau des importations préliminaires de l'Inde en provenance de ses trois principaux fournisseurs. Les volumes sont exprimés en 1 000 bpj. Pays Vortexa LSEG Janv Déc %chg Janv Déc %chg Russie 1209 1328 -9.0% 1289 1345 -4.2% Irak 1112 985 12.9% 1214 1024 18.5% Arabie Saoudite 659 668 -1.3% 668 639 4.5%