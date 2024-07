Les importations indiennes de platine sur quatre semaines à partir de la mi-juin ont dépassé le total de 2023, car les négociants en lingots ont exploité une faille en enregistrant des alliages contenant environ 90 % d'or comme du platine pour éviter des droits de douane plus élevés, ont déclaré à Reuters des responsables du gouvernement et de l'industrie.

Au cours de cette période, les négociants ont dédouané 13 tonnes métriques de ces lots de métaux d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars, contre des importations totales de platine de 9,97 tonnes métriques en 2023, a déclaré un fonctionnaire du gouvernement qui a refusé d'être nommé car il n'était pas autorisé à parler aux médias.

Ce masquage a été possible en raison d'une règle gouvernementale sur la classification du platine qui stipule qu'"un alliage contenant 2 % ou plus, en poids, de platine doit être traité comme un alliage de platine", a déclaré le fonctionnaire.

Depuis le 1er avril, les négociants ne paient que 5 % de droits d'importation sur le platine, contre 15 % sur l'or, conformément à l'accord de partenariat économique global signé entre l'Inde et les Émirats arabes unis en 2022, a déclaré Nitin Kedia, secrétaire général national de la All India Jewellers and Goldsmith Federation (Fédération indienne des bijoutiers et orfèvres).

"Comme les négociants en lingots paient 10 % de droits d'importation en moins sur ce qu'ils prétendent être du platine, ils peuvent offrir des remises allant jusqu'à 2 % lorsqu'ils vendent de l'or raffiné. Cela place ceux qui importent de l'or de manière légitime, en payant les 15 % de droits d'importation, dans une position concurrentielle désavantageuse", a-t-il déclaré.

L'Inde est le deuxième plus grand consommateur d'or au monde et dépend des importations pour satisfaire la plupart de ses besoins. Elle figure également parmi les cinq premiers consommateurs mondiaux de platine.

Les récentes expéditions ont entraîné une perte de recettes fiscales pour New Delhi. En outre, les importateurs profitent de la baisse des droits de douane pour vendre le métal importé à prix réduit, ce qui fausse les prix sur le marché local.

Les remises sur l'or en Inde ont augmenté lundi pour atteindre 34 dollars l'once par rapport aux prix intérieurs officiels, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis près de trois mois et demi et une forte augmentation par rapport à la remise de 9 dollars d'il y a quinze jours.

Le gouvernement a établi la règle actuelle d'importation du platine lorsque les prix du platine dépassaient de manière significative les prix de l'or, a déclaré un négociant en lingots basé à Mumbai et travaillant pour une banque privée.

"Le platine se négociant désormais à prix réduit et bénéficiant d'un droit d'importation moins élevé dans le cadre du CEPA, une révision de la définition s'impose.

Les produits à valeur ajoutée pouvaient bénéficier d'une réduction des droits d'importation indiens au titre du CEPA. Toutefois, à Dubaï, les négociants se contentent de mélanger de petites quantités de platine et de cuivre à des lingots d'or et de les présenter comme des produits à valeur ajoutée lorsqu'ils les exportent vers l'Inde, a déclaré le négociant en lingots. (Reportage de Rajendra Jadhav ; Rédaction de Jan Harvey)