Les impôts peuvent être la clé de la justice sociale, dit le pape aux chefs d'entreprise

Le pape d'origine argentine s'est exprimé à l'approche des élections générales du 25 septembre en Italie, un pays connu pour son évasion fiscale endémique, où une coalition de droite promettant d'importantes réductions d'impôts est en passe de remporter une nette victoire.

"Ce que sont les impôts et les taxes dans le monde moderne et les démocraties est très important, [ils sont] une forme de partage souvent mal comprise", a déclaré François aux membres de Confindustria, le principal lobby des entreprises italiennes.

Dans son discours, le pape a également exhorté les chefs d'entreprise à partager leurs richesses d'autres manières, notamment par le biais de la charité, en s'en tenant à des politiques salariales équitables et en créant de nouveaux emplois, en particulier pour les jeunes.

"Les impôts doivent être justes, équitables, fixés sur la base de la capacité de paiement de chaque personne, comme le stipule la constitution italienne, a déclaré François.

"Le système fiscal et l'administration doivent être efficaces et non corrompus. Mais les impôts ne doivent pas être considérés comme une usurpation", a-t-il ajouté.