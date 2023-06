Les pompiers ont combattu des centaines d'incendies de forêt mercredi, tandis que les pires feux de forêt jamais enregistrés au Canada en début de saison ont entraîné de nouvelles évacuations et qu'une couverture d'air enfumé a déclenché des alertes sanitaires dans les villes américaines.

Le début inhabituellement précoce et intense de la saison des incendies de forêt a mis le Canada sur la voie de sa pire année de destruction par le feu, alors que les conditions chaudes et sèches devraient persister pendant des mois.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau doit faire le point sur les incendies de forêt à 12h30 à Ottawa (1600 GMT), selon son itinéraire de mercredi.

Il y a des incendies dans presque toutes les provinces et territoires du Canada, le Québec étant l'une des provinces les plus touchées. La province de l'Est, la deuxième plus peuplée du Canada, a connu jusqu'à présent quatre fois plus d'incendies de forêt que la moyenne décennale, avec quelque 149 incendies actifs en date de mercredi.

Les habitants des villes de Chibougamau et d'Ouje-Bougoumou, dans le nord du Québec, ont reçu des ordres d'évacuation mardi soir, devenant ainsi le dernier groupe de personnes de la province à évacuer leurs maisons après que des milliers d'entre elles aient été forcées de le faire la semaine dernière.

Dans la province voisine de l'Ontario, la plus peuplée du Canada, une détérioration de la qualité de l'air est prévue cette semaine dans des villes comme Ottawa et Toronto, en raison des panaches de fumée provenant des incendies de forêt au Québec.

Au sud de la frontière, plus d'une douzaine d'États américains étaient sous le coup d'alertes à la qualité de l'air mercredi, alors que la fumée de centaines d'incendies de forêt brûlant dans l'est du Canada se dirigeait vers le sud, jetant une pâleur grise et terne sur la ligne d'horizon de New York et d'autres grandes villes.

Les incendies de forêt sont fréquents dans les provinces de l'ouest du Canada, mais cette année, les flammes se sont multipliées rapidement dans l'est du pays, obligeant les habitants à évacuer leurs maisons et le gouvernement fédéral à envoyer l'armée sur place.

Environ 3,3 millions d'hectares ont déjà brûlé, soit 13 fois plus que la moyenne décennale, et plus de 120 000 personnes ont été contraintes, au moins temporairement, de quitter leur domicile.