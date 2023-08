Les incendies de forêt qui ravagent l'intérieur de la Colombie-Britannique depuis quatre jours ont montré quelques signes d'apaisement dimanche, donnant de l'espoir aux pompiers qui ont été en première ligne d'une bataille "épique", mais les autorités préviennent que le chemin de la guérison sera long.

Plus de 35 000 personnes ont été chassées de leur domicile dans cette province de l'ouest du Canada, ce qui a contraint le gouvernement fédéral à déployer des militaires et la province à déclarer l'état d'urgence. La Colombie-Britannique a également interdit les déplacements non essentiels afin de s'assurer que les personnes déplacées par les incendies disposent d'un hébergement adéquat.

La province de la côte pacifique pourrait recevoir des pluies cette semaine grâce à l'humidité de la tempête tropicale Hilary, qui a fait son arrivée historique en Californie dimanche, soulageant ainsi la province en proie à une grave sécheresse.

Jason Brolund, chef des pompiers de West Kelowna, l'une des zones les plus touchées par les incendies, a déclaré que les conditions s'étaient améliorées, ce qui a aidé les pompiers à mettre "leurs bottes sur le terrain".

"Nous n'avons pas été confrontés à des comportements extraordinaires de la part des pompiers. Nous sommes confrontés à des phénomènes que nous avons l'habitude de voir. Cependant, nous avons affaire à des incendies d'une ampleur épique", a déclaré M. Brolund à la Canadian Broadcasting Corp.

Il a néanmoins prévenu que des jours difficiles nous attendaient.

Les incendies de forêt ne sont pas rares au Canada, mais la propagation des flammes et les perturbations soulignent la gravité de la pire saison d'incendies de forêt que le pays ait connue jusqu'à présent, que certains experts ont imputée au changement climatique.

Environ 140 000 km2 de terres, soit à peu près la superficie de l'État de New York, ont été ravagés dans tout le pays, et la brume de fumée s'étend jusqu'à la côte est des États-Unis. Les autorités gouvernementales prévoient que la saison des incendies pourrait s'étendre jusqu'à l'automne en raison d'une sécheresse généralisée.

À environ 2 000 km au nord, un incendie de forêt hors de contrôle à Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest (TNO), a transformé cette ville intérieure isolée en une ville fantôme enfumée, dont la quasi-totalité des 20 000 habitants a été évacuée.

Quelque 400 membres des forces armées canadiennes aident le gouvernement des T.N.-O. à lutter contre l'incendie, qui reste "fluide", selon un communiqué publié dimanche par la Défense nationale. Les incendies se trouvent toujours à environ 15 km de la ville et on ne sait pas quand ils l'atteindront.

Les responsables des Territoires du Nord-Ouest ont déclaré aux journalistes dimanche qu'il n'y avait pas encore de calendrier pour le retour des résidents évacués dans leurs maisons à Yellowknife, à moins que cela ne soit sans danger.