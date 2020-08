Les incendies progressent en Californie, 175.000 personnes évacuées

FELTON, Californie, 21 août (Reuters) - Les feux de forêt provoqués par la foudre qui font rage en Californie ont atteint vendredi une ampleur rarement observée dans cet Etat, dont 175.000 habitants ont dû être évacués.

Le bilan s'élève à six morts et 43 blessés, et un demi-millier de constructions ont été détruites. Les flammes, réparties sur 370 foyers, ont parcouru une zone deux fois supérieure à la superficie de Los Angeles.

Les orages secs qui ont provoqué ces incendies dans des prairies et des forêts desséchées par des températures record ont été d'une violence sans précédent depuis près de deux décennies, avec 11.000 impacts de foudre recensés.

"Si vous n'êtes pas convaincu du changement climatique, venez en Californie", a déclaré jeudi soir le gouverneur Gavin Newsom lors de la Convention démocrate.

La plupart des incendies se sont déclarés dans la région de la baie de San Francisco, notamment à l'est de Palo Alto et dans la zone viticole située au sud de Sacramento.

Dans ces deux zones, ils se classent respectivement au septième et au dixième rang dans les annales californiennes en terme d'ampleur, selon les pompiers de l'Etat. "Nous sommes toujours en sous-effectif pour un incendie de cette ampleur", a déploré leur porte-parole. (Stephen Lam avec Andrew Hay et Steve Gorman, version française Jean-Philippe Lefief)