Les feux de forêt qui font rage dans le nord de l'Alberta, au Canada, ont forcé l'évacuation de trois communautés, a déclaré samedi un organisme provincial, alors que la province riche en pétrole continue de lutter contre cinq "feux de forêt notables" différents dans des régions distinctes.

Un feu de forêt remarquable est souvent considéré comme une menace importante pour la sécurité publique, les communautés et les infrastructures essentielles.

Les ordres d'évacuation ont été émis dans les communautés de John D'Or, Fox Lake et Garden River, dans le nord de l'Alberta, couvrant près de 62 000 hectares et regroupant 5 000 habitants.

Aucune menace pour la production de sables bitumineux n'a été mentionnée.

L'Alberta est en proie à 158 incendies de forêt, dont 55 sont hors de contrôle, ce qui signifie que l'on s'attend à ce que le feu continue de croître et qu'un périmètre n'a pas encore été établi. Tous les incendies hors contrôle ne nécessitent pas l'évacuation de la population.

"L'activité des incendies devrait rester intense tout au long du week-end, car le temps chaud et sec se poursuit", a déclaré le service des incendies de forêt du gouvernement de l'Alberta dans un communiqué.

Plus de 200 pompiers et personnel de soutien, 10 hélicoptères et 43 équipements lourds travaillent sur ce complexe, a indiqué le gouvernement, ajoutant que l'incendie a été causé par la foudre.

Dans le même temps, en Colombie-Britannique voisine, où jusqu'à 319 incendies de forêt sont en cours, des ordres d'évacuation ont été émis samedi en raison d'un incendie de forêt incontrôlé entre deux lacs, a indiqué le service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique sur la plateforme de médias sociaux X.

La Colombie-Britannique a enregistré 58 nouveaux incendies de forêt au cours des dernières 24 heures, dont trois "incendies notables" dans le sud de la province : Shetland Creek, Aylwin Creek et Komonko Creek.

Ces trois incendies sont en alerte d'évacuation, selon le gouvernement provincial.

"L'activité des incendies augmente aujourd'hui dans le sud de la Colombie-Britannique en raison des orages qui se sont abattus sur l'intérieur et le centre de la province", a déclaré le gouvernement, qui a ajouté que près d'un millier de pompiers du BC Wildfire Service sont sur le terrain.

Plus de la moitié des incendies de forêt sont hors de contrôle. (Reportage de Promit Mukherjee ; Rédaction de Daniel Wallis)