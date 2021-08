Les incendies se multiplient en Turquie, Grèce et en Sicile

ISTANBUL, 1er août (Reuters) - Les pompiers continuaient de lutter dimanche pour maîtriser les feux de forêt qui font toujours rage en Turquie dans les stations balnéaires de Manavgat et Marmaris, des touristes ayant été évacués de Bodrum, sur la côte égéenne.

La majeure partie des dizaines d'incendies qui ont éclaté en Turquie au cours des cinq derniers jours ont été maîtrisés, selon les autorités.

Ils persistaient toutefois à Manavgat dans le sud et à Marmaris dans l'ouest du pays, attisés par une chaleur et des vents étouffants, a déclaré Bekir Pakdemirli, le ministre des Forêts.

Dans la station balnéaire très populaire de Bodrum, un groupe de touristes et d'employés de l'hôtel a été évacué par bateau. D'autres touristes avaient déjà été évacués ces derniers jours.

Quelque 107 des 112 incendies qui ont éclaté ces cinq derniers jours en Turquie avaient été maîtrisés dimanche matin, selon les données du ministère des Forêts.

Depuis mercredi, six personnes sont mortes à cause des incendies dans le sud et l'ouest de la Turquie et des milliers de personnes ont dû évacuer leurs maisons.

A proximité, en Grèce, les pompiers tentaient de contenir un feu de forêt dans l'ouest du pays, qui a détruit des maisons et a conduit 15 personnes à se rendre samedi à l'hôpital pour des problèmes respiratoires, selon les autorités.

En Sicile, les pompiers luttaient pour la deuxième journée consécutive contre des feux de forêt qui ont atteint la ville de Catane où l'aéroport a fermé temporairement. (Reportage Yesim Dikmen à Istanbul et Eleftherios Papadimas à Athènes; version française Jean-Michel Bélot)