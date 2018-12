Les incertitudes politiques impacteront toutes les classes d'actifs en 2019, prévient Ostrum AM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En Europe, le risque le plus important anticipé par les experts d'Ostrum AM reste celui lié à l'Italie : il porte en effet sur la volatilité du prix de la dette italienne avec le rôle des agences de notation, l'attitude des investisseurs non-résidents et la capacité du gouvernement italien à accepter les directives de Bruxelles. " L'Italie reste en effet le principal facteur de risque sur les marchés en zone euro avec le ralentissement économique ", note Axel Botte, responsable de la stratégie actions et taux chez Ostrum AMSur le marché du crédit, le ralentissement pèse d'ores et déjà, même si les flux devraient se rééquilibrer l'an prochain. Les spreads sur l'investment grade sont revenus à leur moyenne sur 5 ans.Du côté des actions, Axel Botte anticipe une volatilité toujours importante l'an prochain, avec un " indicateur de la peur ", (VIX), au-dessus de 20 %.Le Brexit comme les élections européennes laissent également augurer un risque baissier sur le premier semestre." Dans ce contexte, la surperformance des valeurs défensives va se poursuivre en 2019 ", commente Axel Botte. Raison pour laquelle Ostrum AM se tournera en ce début d'année vers une allocation d'actifs résolument sélective et tournée vers la préservation du capital.