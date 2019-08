Les indépendantistes majoritaires en Ecosse

LONDRES, 5 août (Reuters) - Les électeurs écossais se prononceraient majoritairement en faveur de leur indépendance, dit lundi un sondage commandé par l'homme d'affaires et ancien dirigeant du Parti conservateur Michael Ashcroft.

Selon cette étude, 46% des 1.019 électeurs sondés voteraient en faveur d'une sécession d'avec le Royaume-Uni tandis que 43% s'y opposeraient. En excluant les indécis et ceux qui n'entendent pas voter, la proportion d'indépendantistes s'élèverait à 52%.

"Dans la foulée de la visite de Boris Johnson, la semaine dernière à Edimbourg, j'ai sondé les Écossais pour savoir s'ils étaient favorables à un second référendum d'autodétermination et évaluer le soutien au projet d'indépendance en tant que tel", a commenté Michael Ashcroft, adversaire de Boris Johnson et ancien vice-président du Parti conservateur.

"J'ai relevé une petite majorité en faveur d'un nouveau scrutin et la première avance des indépendantistes en plus de deux ans."

Les électeurs ont rejeté l'indépendance en 2014, 55% d'entre eux choisissant de voter contre le projet, mais ils se sont aussi majoritairement prononcés contre le Brexit lors du référendum de 2016, attisant les tensions entre Edimbourg et Londres.

Le Scottish National Party (SNP), majoritaire au Parlement écossais, considère que ces divergences justifient l'organisation d'un nouveau référendum pour éviter à l'Ecosse d'être évincée de l'Union européenne contre sa volonté. (Guy Faulconbridge, Nicolas Delame pour le service français)