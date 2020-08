Les indices US montent jusqu'au ciel

Tous masqués. La décision prise hier par le gouvernement français va forcer les entreprises à démontrer une fois de plus leur capacité d'adaptation, elles qui ont déjà dû faire face aux contraintes du confinement et au chaos économique engendré par la pandémie mondiale. Mais au moins a-t-on une ligne directrice claire. Comme dirait un bon ami à moi, "le mode persuasif par la convivialité n’est pas de mise" quand il s'agit d'éviter une seconde bérézina économique. En attendant, le virus est là, quelque part, mais agit très différemment sur nos comportements selon que l'on est confronté directement à ses ravages ou non. Le détail des mesures imposées par le ministère du travail est disponible ici. Si nous télétravaillons du même bureau mon épouse et moi sans porter de masque, serons-nous hors la loi ?

Pendant que les autorités prennent des décisions à géométrie variable selon les pays face à la résurgence encore modérée du coronavirus, les marchés financiers vont bien. Surtout aux Etats-Unis où le S&P500 et le Nasdaq ont clôturé sur de nouveaux pics. Le Dow Jones a légèrement baissé et ne parvient pas encore à revenir sur ses niveaux d'avant-Covid. L'indice historique est à la peine face à son cadet et à son benjamin. Sur 10 ans, le Nasdaq 100 a bondi de 520%, le S&P500 a gagné 216% et le Dow Jones ferme la marche avec un (honorable) 172%. Pour l'anecdote, la performance du Nasdaq hier a été bien aidée par le gain de 3% d'Amazon.com, dont la capitalisation a dépassé celle de Microsoft sur la seconde marche du podium de Wall Street.

L'optimisme domine donc chez les investisseurs, comme l'a montré hier une étude conduite par Bank of America. Ils font preuve d'un grand sang-froid à l'approche de l'élection présidentielle américaine (Bernie Sanders a été officiellement intronisé cette nuit "challenger" Démocrate de Donald Trump), sans paniquer face aux tensions sino-américaines (Donald Trump a ressorti hier de son Stetson une de ses formules préférées, en expliquant qu'il n'a pas envie de parler commerce avec Pékin pour le moment) ni face à l'incertitude-Covid.

Les indicateurs avancés européens sont légèrement haussiers ce matin.

Les temps forts économiques du jour

Les chiffres de l'inflation de juillet pour le Royaume-Uni (10h30) et la zone euro (11h00) précéderont la publication des stocks pétroliers hebdomadaires aux Etats-Unis (16h30) et du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed (20h00). Ce matin, le Japon a annoncé une chute de 19,2% de ses exportations en juillet, pour des importations qui corrigent encore plus fort, de 22,3%, le tout assez proche des attentes.

L'euro est remonté à 1,1938 USD. L'once d'or flirte à nouveau avec les 2000 USD. Le pétrole reste inchangé à 42,70 USD le baril de brut léger américain WTI et à 45,18 USD le baril de Brent de mer du Nord. Le taux de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans baisse à 0,66%. Le Bitcoin recule à 11 865 USD.

Les principaux changements de recommandations

Ambu : ABG passe d'acheter à conserver en visant 228 DKK.

Babcock : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne en visant 290 GBp.

Clariant : Barclays passe de surpondérer à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 20 à 17 CHF.

Compagnie Financière Tradition : MainFirst démarre le suivi à l'achat en visant 153 CHF.

CRH : Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 38 à 41 EUR.

Demant : AlphaValue reste à alléger avec un objectif de cours réduit de 218,5 à 202 DKK.

Geberit : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 350,20 à 356 CHF. Barclays relève son objectif de cours de 420 à 455 CHF.

HeidelbergCement : Credit Suisse reste neutre avec un objectif de cours relevé de 56 à 60 EUR.

Hornbach Holding : DZ Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 85 à 92 EUR.

JCDecaux : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 23 à 20 EUR.

LafargeHolcim : Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 57 à 61 CHF.

M6 Métropole Télévision : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 15,60 à 15,80 EUR.

Persimmon : Liberum reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2900 à 3000 GBp.

Schweiter : Baader Helvea reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 1300 à 1450 CHF.

Scout24 : RBC reste neutre avec un objectif de cours relevé de 60 à 70 EUR.

Swisscom : Citigroup relève son objectif de cours de 490 à 500 CHF.

L’actualité des sociétés

En France

Le London Stock Exchange a fixé au 21 août la date limite pour le dépôt des offres indicatives de rachat de MTS, la plate-forme obligataire de Borsa Italiana, et au 11 septembre celle des offres sur l'ensemble de l'opérateur boursier italien, selon les informateurs de Reuters : l'information est dans la partie France de cette synthèse car on sait Euronext (très) intéressé par le dossier. S&P a abaissé d'Accor en catégorie spéculative, en la passant de "BBB-" à "BB+", à cause de la dégradation de la situation dans le tourisme mondial. Amber Capital et Vivendi regrettent le renouvellement pour quatre ans du mandat de gérant d'Arnaud Lagardère à la tête du groupe Lagardère. Olympique Lyonnais fait signer pour 5 ans et 1,5 M€ un jeune défenseur turc, Cenk Özkaçar. Europlasma satisfait du redémarrage d'Inertam, avant la construction d'un second four en 2021. Adocia signe un prêt garanti par l'État de 7 M€ et réaménage la dette contractée en 2019. Catering International Services remporte des contrats en Algérie et en Russie.

Dans le monde

Goldman Sachs a trouvé un terrain d'entente avec la Malaisie au sujet d'1MDB. Rio Tinto a réduit ses projections de production annuelle de cuivre. Boeing va lancer un second plan de départs volontaires, qui viendra s'ajouter à la réduction de 10% de ses effectifs déjà annoncée. Alcon a perdu 422 MCHF au second trimestre, plus que prévu par les analystes. RWE boucle une augmentation de capital de 2 Mds€ en plaçant des titres à 32,55 EUR pièce. Pour ce que cela vaut, Donald Trump voit Oracle, "une société géniale", en capacité de racheter TikTok. La Chine et les États-Unis s'entendent sur un doublement des liaisons aériennes existantes, limitées par le coronavirus. Amazon.com va créer 3500 nouveaux postes d'ingénieurs, informaticiens et employés administratifs aux Etats-Unis, dont 2000 à New York. FedEx va augmenter ses tarifs de livraison de colis pendant la période des fêtes de fin d'année, comme United Parcel Service et U.S. Postal. Takeda va vendre ses médicaments sans ordonnance à Blackstone, selon les informations obtenues par Kyodo. ViacomCBS négocie la vente de CENT à Red Ventures. Zur Rose prévoit une croissance de ses revenus de plus de 10% sur l'année, en intégrant l'apport des acquisitions. Le management vise aussi un résultat corrigé équilibré au niveau Ebitda. A.P. Moller Maersk a publié des résultats supérieurs aux attentes.

Ça publie. Nvidia, Lowe's, Xiaomi, Synopsys, China Telecom, A.P. Moller Maersk, Implenia, Fortum, Zur Rose…

Lectures