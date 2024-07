Le Nasdaq et le S&P 500 ont légèrement progressé lundi dans une séance agitée, les investisseurs attendant avec impatience une série de résultats d'entreprises technologiques, une décision de la Réserve fédérale sur la réduction des taux d'intérêt et des données clés sur l'emploi aux États-Unis, qui se dérouleront tous cette semaine.

Les rapports trimestriels des poids lourds du marché tels que Microsoft et Apple, Meta et Amazon.com cette semaine donneront des indices sur la vulnérabilité de leurs actions ou sur leur capacité à prolonger leurs récentes hausses.

Après la fin de la réunion de la Fed mercredi, les investisseurs espèrent qu'elle signalera une baisse des taux d'intérêt en septembre dans son verdict politique.

Vendredi, les investisseurs se concentreront sur le rapport sur les emplois non agricoles de juillet afin de déceler les signes d'un éventuel affaiblissement du marché du travail.

"Il est compréhensible que nous hésitions", a déclaré Mona Mahajan, directrice et stratège d'investissement senior chez Edward Jones, en soulignant les catalyseurs à venir et la progression de Wall Street vendredi.

"Les marchés sont largement dans l'expectative. Nous avons des nouvelles économiques importantes cette semaine, à la fois la réunion de la Fed mercredi et le rapport sur l'emploi vendredi. Nous avons également d'importants rapports sur les bénéfices dans le secteur des méga-capitalisations technologiques", a-t-elle déclaré.

Les méga-capitalisations technologiques ont dominé la course record de Wall Street, ce qui a incité les investisseurs à se tourner récemment vers les valeurs à la traîne, telles que les petites et moyennes capitalisations, qui devraient bénéficier d'un environnement de faibles taux d'intérêt.

"Beaucoup d'investisseurs sont impatients de voir si la récente rotation que nous avons observée sur les marchés a des racines, ou si les méga-capitalisations technologiques brillent vraiment dans leurs rapports sur les bénéfices", a ajouté M. Mahajan.

Lundi, l'indice Russell 2000 des petites capitalisations a toutefois perdu 1,3 % après trois semaines consécutives de hausse.

L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 10,05 points, soit 0,02 %, pour atteindre 40 579,29 points. Le S&P 500 a gagné 7,95 points, soit 0,15 %, à 5 467,05 et le Nasdaq Composite a ajouté 25,24 points, soit 0,15 %, à 17 383,12.

Parmi les 11 principaux indices sectoriels du S&P 500, le secteur de la consommation discrétionnaire est celui qui a le plus progressé grâce à la contribution de Tesla. L'action du fabricant de véhicules électriques a augmenté de plus de 5 % après que Morgan Stanley l'a ajoutée à sa liste de "meilleurs choix" pour le secteur automobile américain.

Les actions de McDonald's ont bondi de plus de 4 % après que l'entreprise a déclaré que son offre de repas à 5 $, lancée fin juin, était populaire parmi les clients qui hésitaient à acheter des articles plus chers. Malgré l'accueil favorable réservé à l'opération, le géant de la restauration rapide a annoncé une baisse surprise de ses ventes, la première en 13 trimestres.

Les actions d'Abbott Laboratories ont chuté de 1 % après qu'un jury l'a condamné à verser 495 millions de dollars de dommages et intérêts dans le cadre d'un procès qui a conclu que la formule de l'entreprise de soins de santé pour les enfants prématurés avait provoqué une maladie dangereuse.

Les transactions sur les crypto-monnaies ont également été mouvementées

Coinbase Global a perdu plus de 1 %, tandis que ses pairs Riot Platforms et Marathon Digital ont chuté de plus de 4 % après un premier bond lorsque les prix du bitcoin ont atteint leur plus haut niveau en sept semaines.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en progression sur le NYSE dans un rapport de 1,40 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 1,93 contre 1 a favorisé les valeurs en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 30 nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse ; le Nasdaq Composite a enregistré 111 nouveaux records et 64 nouveaux records à la baisse. (Reportage de Sinéad Carew à New York, Ankika Biswas et Johann M Cherian à Bengaluru ; rédaction de Pooja Desai et Richard Chang)