Bourse de Paris : Les indices au beau fixe en juin malgré l'Iran et la Chine

Malgré une séance de compensation trimestrielle baissière vendredi (les fameuses "4 sorcières"), les indices boursiers mondiaux peuvent se targuer d'un bilan hebdomadaire très positif, avec, par exemple, un gain de 3% pour le CAC40. Les places financières sont passées d'une grande morosité en mai à un optimisme débridé en juin, malgré les nombreux points de friction géopolitiques qui perdurent : incertitudes sur l'issue du Brexit, nervosité extrême dans le Golfe Persique entre les Etats-Unis et l'Iran, tensions à Hong Kong, regains de violences dans l'est de l'Afrique, accueil glacial du plan de paix américain au Proche-Orient…





Si la bienveillance des banques centrales occidentales reste le principal vecteur de la performance des marchés actions, la perspective d'une rencontre entre Trump et Xi en marge du G20 qui se tient à Osaka les 28 et 29 juin suscite aussi beaucoup d'attente. Le rendez-vous a été confirmé alors qu'il était loin d'être évident il y a encore quelques jours. En parallèle, les équipes de négociateurs Chinois et Américains ont déjà renoué le dialogue. Il paraît illusoire de penser que les deux dirigeants pourront aligner leurs positions en quelques jours, tant les désaccords sont nombreux. En revanche, la Maison Blanche pourrait repousser sa menace de taxer la fraction des importations chinoises qui n'est pas encore frappée, si Xi apporte suffisamment de garanties sur un calendrier de négociations.



La semaine sera en outre marquée par une réunion de l'Opep et des discours de banquiers centraux (notamment Powell, mardi soir).



Les temps forts économiques du jour



L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne sera suivi de près à 10h00, dans un contexte économique morose outre-Rhin.



L'euro reste robuste face au dollar, à 1,1381 USD. L'once d'or se maintient légèrement au-dessus des 1403 USD. Après un net rebond la semaine dernière, le pétrole fait une pause, à 57,79 USD pour le WTI et à 65,42 USD pour le Brent. L'obligation d'Etat américaine à 10 ans affiche un rendement de 2,054%. Le Bitcoin perd un peu de terrain aujourd'hui, après un parcours haussier impressionnant, à 10 637 USD.





IP Group PLC : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 79 à 65 GBp.

Nanoco : Jefferies espace d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 65 à 9 GBp.

Natixis : J.P. Morgan passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 5,30 à 3,90 EUR.

Provident Financial : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 566 à 430 GBp.

RWE : HSBC passe de conserver à alléger en visant 21 EUR.

Safran : AlphaValue reste à accumuler avec un objectif de cours relevé de 136 à 144 EUR.

Urban Exposure : Jefferies démarre le suivi à l'achat en visant 90 GBp.