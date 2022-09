Les indices boursiers européens à terme chutent de 1,5 % après le signal hawkish de la Fed

Les contrats à terme sur l'indice EURO STOXX 50 et sur le DAX allemand ont perdu 1,5 % chacun, à partir de 6 h 06 GMT, en suivant l'évolution de Wall Bourse cette nuit.

La Fed a augmenté les taux d'intérêt mercredi de 75 points de base pour la troisième fois consécutive et voit son taux directeur cible à son plus haut niveau depuis 2008, passant dans la fourchette 4,25 %-4,50 % d'ici la fin de l'année et terminant en 2023 à 4,50 %-4,75 %.

Pendant ce temps, Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, a déclaré que les taux d'intérêt doivent continuer à augmenter car l'inflation est encore beaucoup trop élevée, même si la zone euro est confrontée à un ralentissement économique.

Les contrats à terme de l'indice FTSE 100 de Londres ont chuté de 0,9 % avant ce qui sera probablement la deuxième hausse importante des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre plus tard dans la journée.