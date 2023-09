L'indice MSCI des actions mondiales a oscillé vendredi après que l'impulsion donnée par des données encourageantes sur l'inflation se soit estompée, alors que les investisseurs digéraient les chiffres, se préparaient à une probable fermeture du gouvernement américain et ajustaient leurs portefeuilles en vue de la fin du trimestre.

Les républicains intransigeants de la Chambre des représentants américaine ont rejeté vendredi après-midi le projet de loi proposé par leur chef de file pour financer temporairement le gouvernement, ce qui rend presque certaine la fermeture partielle des agences fédérales à partir de dimanche.

Les pressions inflationnistes sous-jacentes aux États-Unis se sont atténuées en août, la hausse annuelle des prix hors alimentation et énergie tombant sous la barre des 4,0 % pour la première fois en plus de deux ans - une bonne nouvelle pour la Réserve fédérale qui réfléchit aux perspectives de politique monétaire.

Des données antérieures ont également montré que l'inflation globale en Europe augmentait plus lentement que les prévisions des économistes et se situait à son niveau le plus bas depuis deux ans.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que la banque centrale avait probablement atteint ou approché ses taux maximums, mais qu'il s'attendait à ce qu'elle doive rester restrictive "pendant un certain temps pour rétablir complètement l'équilibre entre l'offre et la demande et ramener l'inflation aux niveaux souhaités".

"Les taux d'intérêt sont le moteur de tout, et ce que la Fed a finalement réussi à faire comprendre aux marchés, c'est que la baisse de l'inflation n'est pas une raison pour baisser les taux d'intérêt", a déclaré Robert Phipps, directeur de Per Stirling Capital Management, qui a estimé que les commentaires de M. Williams étaient le principal frein aux actions vendredi, car ils ont rappelé aux investisseurs que les taux resteront probablement plus élevés pendant plus longtemps.

En outre, M. Phipps a également cité les ajustements de portefeuille de fin de trimestre, la perspective d'une fermeture du gouvernement et l'extension des grèves des ouvriers de l'automobile de Détroit comme autant d'incitations pour les traders à vendre des actions avant le week-end.

Les traders misaient sur une probabilité de 85,8 % que la Fed maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion en novembre, contre une probabilité de 80,7 % jeudi, selon les dernières données de l'outil Fedwatch du CME Group.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 145,75 points, soit 0,43 %, à 33 520,59, le S&P 500 a perdu 7,56 points, soit 0,18 %, à 4 292,14 et le Nasdaq Composite a gagné 33,90 points, soit 0,26 %, à 13 235,17.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé plus tôt en hausse de 0,38%. L'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 0,05 %, après une hausse de 0,8 % et une baisse de 0,2 %.

En ce qui concerne les devises, le dollar se dirigeait toujours vers son plus grand gain trimestriel en un an, mais il a reculé par rapport à ses plus hauts de 10 mois, donnant au yen une certaine marge de manœuvre alors que la devise japonaise reste sous surveillance en raison d'une intervention potentielle du gouvernement.

Le yen s'est affaibli de 0,09% par rapport au billet vert à 149,42 pour un dollar. L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises majeures, a baissé de 0,009%, l'euro ayant augmenté de 0,11% à 1,0571 dollar.

La livre sterling s'est échangée pour la dernière fois à 1,2201 dollar, en hausse de 0,03 %, après que des données ont montré que les performances économiques de la Grande-Bretagne depuis le début de la pandémie de COVID-19 étaient plus fortes que ce que l'on pensait auparavant.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé après la publication de l'inflation et sont restés en baisse, les obligations de référence à 10 ans ayant perdu 2 points de base à 4,577 %, contre 4,597 % jeudi dernier. L'obligation à 30 ans a baissé de 1,1 point de base pour atteindre un rendement de 4,7181%, contre 4,729%. L'obligation à 2 ans a baissé de 2,1 points de base pour atteindre un rendement de 5,0498%, contre 5,071%.

Dans le secteur de l'énergie, les prix du pétrole ont été mitigés vendredi lors d'une séance de négociation volatile en raison des préoccupations macroéconomiques et des prises de bénéfices, mais ils devraient augmenter d'environ 30 % au cours du trimestre, les réductions de production de l'OPEP+ ayant réduit l'offre mondiale.

Le pétrole brut américain a baissé de 1 % à 90,79 dollars le baril et le Brent a terminé à 95,31 dollars, en baisse de 0,07 % sur la journée.

En ce qui concerne les métaux précieux, les prix de l'or ont prolongé les baisses de vendredi et étaient en voie de baisser mensuellement et trimestriellement sur les attentes que la banque centrale américaine pourrait maintenir les taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps.

L'or au comptant a chuté de 0,9% à 1 847,99 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,77% à 1 846,00 dollars l'once.