Les indices de Wall Street chutent, le dollar bondit, après des commentaires de

Powell

New York (awp/afp) - Les indices de Wall Street ont soudainement perdu du terrain alors que le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell a écarté l'idée d'un "long cycle" de baisse des taux d'intérêt après celle intervenue mercredi.

Alors même qu'ils évoluaient peu avant les commentaires de M. Powell près de l'équilibre, le Dow Jones Industrial Average perdait 1,00% vers 15H10 GMT et le Nasdaq 0,77% après avoir lâché respectivement jusqu'à 1,76% et 1,98%.

L'euro de son côté évoluait pour la première fois depuis 2017 sous le seuil symbolique des 1,11 dollar: la devise européenne valait 1,1091 dollar, en baisse de 0,58% face au billet vert après être descendue jusqu'à 1,1065 dollar.

La baisse des taux d'intérêt, qui a tendance à ravir les courtiers du marché des actions et à peser sur le dollar, était largement attendue par les marchés, qui ont initialement peu réagi à cette annonce.

Mais les indices ont fléchi et le dollar a nettement progressé quand le président de la Banque centrale américaine a souligné que la décision d'abaisser les taux d'intérêt n'était pas le "début d'un long cycle de baisse".

Alors que Donald Trump ne cesse de reprocher à la Fed de ne pas stimuler assez la première économie du monde en abaissant les taux plus franchement, M. Powell a aussi assuré que l'institution ne prenait "jamais en compte la politique".

Avant la conférence de presse du patron de la Fed, son Comité de politique monétaire avait dans un communiqué justifié la décision, très attendue, d'abaisser les taux d'un quart de point de pourcentage, par la faiblesse de la croissance mondiale et l'inflation résolument apathique.

Pour Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services, le point le plus saillant du document était peut-être que "deux personnes ont voté contre la baisse des taux": Esther George de la Fed de Kansas City et Eric Rosengren de celle de Boston auraient préféré maintenir les taux en l'état.

"C'est quand même le signe que la justification apportée par la Fed n'est pas forcément orthodoxe à leurs yeux dans la mesure où on a le plein emploi et la stabilité des prix", les deux missions de l'institution, a-t-il expliqué.

jum/dho/nas