Europe : Les indices européens accentuent leur repli, regain d'inquiétude sur l'Italie

PARIS (Agefi-DowJones)--Les marchés d'actions européennes ont chuté lundi, amplifiant leur tendance baissière sur fond d'aggravation des inquiétudes sur le budget italien. Le rendement de l'emprunt d'Etat italien à 10 ans a continué de grimper : il s'échange à 3,562% lundi soir, après avoir atteint un point haut à 3,629%, soit des niveaux inconnus depuis février 2014.

L'Euro Stoxx 600 a terminé vendredi en repli de 1,12% à 372,21 points, portant son repli à 3% en trois séances. A Milan, le FTSE Mib a chuté de 2,43% à 19.851,47 points, plombé par les banques. Banco BPM a plongé de 6,2%, tandis que les deux plus grandes banques d'Italie, Intesa Sanpaolo et UniCredit, ont perdu respectivement 3,7% et 3,2%. Banca Monte dei Paschi di Siena a abandonné 4,6%.

"L'Italie ne cédera pas aux pression des marchés et ne reviendra pas sur ses décisions budgétaires", a réaffirmé lundi à Rome le vice-président du Conseil Matteo Salvini.

La stratégie du gouvernement italien "présente un risque d'exécution élevé" car "le spread souverain pourrait continuer de s'élargir et les agences d'évaluation financière pourraient déclasser le pays", indique Credit Suisse. Le creusement du spread BTP-Bund affecte les banques italiennes, qui possèdent de vastes quantités d'emprunts d'Etat.

"Les banques italiennes détiennent en moyenne 10% de leurs actifs en souverains italiens. Je lance une nouvelle fois un avertissement. Attention !", souligne Mark Grant, stratège en chef chez B.Riley FBR.

A la Bourse de Paris, le CAC 40 a cédé 1,1%, à 5.300,25 points. A Francfort, le DAX 30 a reculé de 1,4%, à 11.947,16 points. Le FTSE 100 a abandonné de son côté 1,2% à 7.233,33 points à Londres. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a mieux résisté, abandonnant 0,59%, à 9.199,20 points.

Le recul du baril a pesé sur les grandes majors pétrolières. BP a cédé 2,02% à Londres, Total a perdu 1,96% à Paris, et Royal Dutch Shell a terminé en baisse de 1% à Amsterdam.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; fberthon@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire