Europe : Les indices européens clôturent en hausse, portés par les midterms américaines

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--L'indice Stoxx Europe 600 a terminé mercredi en hausse de 1,1% à 366,39 alors que les actions européennes ont été portées par les élections américaines de mi-mandat. Celles-ci ont permis aux démocrates de prendre le contrôle de la Chambre des représentants et aux républicains de conforter leur mainmise sur le Sénat. "Historiquement, les marchés des actions se comportent bien avec un Congrès divisé, les traders estimant que le gouvernement aura du mal à faire adopter de nouvelles lois et qu'il n'apportera donc que peu de changements à sa politique", a déclaré David Madden de CMC Markets. Le spécialiste allemand de la dialyse Fresenius Medical Care a signé une envolée de 9,6% après le rejet par les électeurs californiens d'un projet de plafonnement des profits des centres de dialyse. Les valeurs minières ont également progressé, le recul du dollar profitant au cours des métaux. Le DAX allemand a terminé en hausse de 0,8%, le CAC 40 a gagné 1,2% et le FTSE 100 a pris 1,1% à Londres. En Espagne, l'IBEX 35 a grimpé de 2% sous l'effet d'une embellie du secteur bancaire avec l'annonce de la décision de la Cour suprême de ne pas faire payer aux banques mais aux clients la taxe sur les crédits immobiliers.

Jessica Fleetham, Dow Jones Newswires (Version française François Berthon) ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire