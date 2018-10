Europe : Les indices européens en fort recul, les valeurs du luxe à la peine

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en fort recul lundi, entraînés vers le bas par les valeurs du luxe, tandis que les investisseurs restent inquiets au sujet des perspectives de croissance, de la hausse des taux obligataires et des projets budgétaires de l'Italie.

L'Euro Stoxx 600 a terminé en repli de 1,6%, à 366,93 points, un point bas en six mois. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a perdu 2,1%, à 5.206,22 points. A Francfort, le DAX 30 a plié de 2,2%, à 11.712,50 points. Le FTSE 100 a de son côté perdu 1,3%, à 7.145,74 points. A Milan, le FTSE Mib a fléchi de 1,7%, à 19.719,04 points. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a abandonné 1,1%, à 9.162,90 points.

"Les marchés européens n'ont pas connu une très bonne semaine jusqu'ici, alors que les inquiétudes relatives à la hausse des rendements obligataires et les désaccords persistants entre le gouvernement italien et les autorités européennes érodent la confiance des investisseurs dans les perspectives économiques et en matière d'investissement", déclare Michael Hewson, chef analyste à CMC Markets, dans une note.

Les valeurs du luxe ont souffert mercredi des inquiétudes au sujet de la consommation en Chine et dans d'autres pays émergents, indiquent des analystes. LVMH a chuté de 7,1%. Le groupe, qui a publié son chiffre d'affaires du troisième trimestre, a fait état d'un léger ralentissement de la croissance de sa marque Louis Vuitton en Chine sur la période. Kering a chuté de 9,6%, Hermès a perdu 5,1% et Burberry a abandonné 8,1%. Morgan Stanley a abaissé mercredi sa recommandation sur le secteur du luxe de "neutre" à "sous-pondérer". Le secteur connaissait un mouvement haussier depuis plus de deux ans et il semble que la forte croissance des bénéfices par action, qui a été un important facteur expliquant la surperformance du secteur en Bourse, s'estompe, a souligné la banque.

-William Watts, MarketWatch

(Jessica Fleetham, Dow Jones Newswires, a contribué à cet article)

(Version française Lydie Boucher) ed: ECH

