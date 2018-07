Europe : Les indices européens en léger repli, avant des rendez-vous clés cette semaine

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en léger repli lundi, au début d'une semaine encore marquée par de nombreuses publications de résultats d'entreprises. Les décisions de politique monétaire de la Banque du Japon, de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre, aussi prévues cette semaine, ont également incité les investisseurs à la prudence.

L'Euro Stoxx 600 a terminé lundi en baisse de 0,3%, à 390,92 points, entraîné vers le bas par Heineken, qui a perdu 5,3%. Le brasseur néerlandais a annoncé des résultats décevants et abaissé sa prévision de marge pour cette année. Le recul du titre a pesé sur l'indice néerlandais AEX, qui a clôturé en recul de 0,5%, à 573,19 points.

A la Bourse de Paris, le CAC 40 a cédé 0,4%, à 5.491,22 points. A Francfort, le DAX 30 a abandonné 0,5%, à 12.798,20 points. Le FTSE 100 était stable à la clôture, à 7.700,85 points. Le recul des valeurs minières et pétrolières à la Bourse de Londres a été contrebalancé par la hausse du secteur financier, où les publications de résultats seront nombreuses cette semaine. Barclays a gagné 1,1% avant l'annonce de ses résultats semestriels jeudi. RSA Insurance et Aviva, qui publient également leurs résultats semestriels jeudi, se sont adjugé 1,5% et 1,2%, respectivement.

A Milan, le FTSE Mib a baissé de 0,1%, à 21.941,01 points. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a perdu 0,1% également, à 9.854,10 points.

-Jessica Fleetham, Dow Jones Newswires (Version française Lydie Boucher) ed: ECH

