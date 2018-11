Europe : Les indices européens finissent en baisse avant la rencontre Trump-Xi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont terminé la séance de vendredi sur une note prudente, dans l'attente de la rencontre prévue samedi entre Donald Trump et Xi Jinping à l'occasion du G20. L'indice Stoxx Europe 600 a cédé 0,2%, à 357,49 points. Le FTSE 100 a perdu 0,6% à 6.994,45 points à Londres, le Dax a reculé de 0,4% à 11.257,24 points à Francfort et le CAC 40 cédé 0,1% à 5.003,92 points à Paris. "Les pourparlers commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine constitueront le principal événement de la réunion et les investisseurs resteront probablement un peu sur leur garde jusqu'à ce que des précisions soient fournies", a déclaré David Madden de CMC Markets. Sur le front des valeurs, Altice Europe a bondi de 15,6% à 2,14 euros à Amsterdam après avoir conclu la vente d'une participation de 49,99% du capital de son réseau de fibre optique SFR FTTH. Le secteur automobile a souffert d'une note de HSBC. La banque a abaissé sa recommandation sur Faurecia et Daimler, qui ont respectivement perdu 6,3% et 1,9%.

