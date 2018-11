Europe : Les indices européens ont fléchi jeudi, les pétrolières à nouveau sous pression

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les marchés d'actions européens ont clôturé en baisse jeudi, entraînés vers le bas par les valeurs pétrolières, minières et bancaires, tandis que Wall Street était fermée pour la fête de Thanksgiving aux Etats-Unis. La Bourse de New York rouvrira vendredi pour une séance écourtée.

Le Stoxx Europe 600 a terminé jeudi en recul de 0,7%, à 352,57 points, après une hausse de 1,2% mercredi qui avait mis un terme à cinq séances consécutives de recul. A la Bourse de Paris, le CAC 40 a cédé 0,8%, à 4.938,14 points. A Francfort, le DAX 30 a abandonné 0,9%, à 11.138,49 points. A la Bourse de Londres, le FTSE 100 a perdu 1,3%, à 6.960,32 points, alors que la livre s'est appréciée après l'annonce d'un accord de principe sur le texte de la déclaration politique fixant le cadre de la future relation entre l'UE et le Royaume-Uni après le Brexit. Cette déclaration doit encore être approuvée par le Conseil européen lors d'un sommet prévu dimanche.

A Milan, le FTSE Mib a fléchi de 0,7%, à 18.603,04 points. L'indice IBEX 35 de la Bourse de Madrid a de son côté reculé de 0,6% jeudi, à 8.906,20 points.

Dans l'actualité macroéconomique, la Banque centrale européenne (BCE) pourrait abaisser ses prévisions de croissance pour la zone euro lors de sa prochaine réunion de politique monétaire en décembre, afin de tenir compte du récent ralentissement de l'économie, ont indiqué les minutes de sa réunion d'octobre, publiées jeudi.

Du côté des valeurs, un nouvel accès de faiblesse des cours du brut et de certains métaux a pesé sur les secteurs pétrolier et minier jeudi. Total a cédé 0,7%, BP 1%, Royal Dutch Shell 1,1% et Rio Tinto, 2,1%. A Londres, le groupe de services collectifs Centrica a chuté de 9,2% après avoir fait part de prévisions décevantes pour l'exercice 2018. Parmi les plus forts reculs figurent également AstraZenaca, qui a perdu 1,9%, et HSBC, en baisse de 1,5%.

-Emily Horton, MarketWatch (Version française Lydie Boucher) ed: ECH

